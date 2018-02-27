«Газпром» удвоил прогноз роста добычи

Спрос будет расти и в России, и за рубежом, считает компания

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2017 год стал для российской компании рекордным по экспорту газа «Газпром»

«Газпром» ожидает к 2025 г. роста добычи газа до 520–560 млрд куб. м ежегодно. Компания делает такой прогноз, «предполагая достаточный спрос в России и благоприятные условия на внешних рынках», говорится в проспекте «Газпрома» к новому выпуску еврооблигаций. В ноябре 2017 г., последний раз, когда компания выходила на рынок внешних заимствований, потенциальным инвесторам предлагалась более скромная оценка – 495–520 млрд куб. м через те же восемь лет. В 2017 г. добыча «Газпрома» составила 471 млрд куб. м газа.

К середине 2020-х гг. «Газпром» планирует вывести на проектную мощность Чаяндинское и Ковыктинское месторождения в Восточной Сибири и начать эксплуатацию Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина, следует из материалов компании. Математически уже этого было бы достаточно, чтобы увеличить ожидания по добыче до указанных значений. Однако в ноябрьском проспекте к евробондам «Газпром» эти данные уже учитывал. В новом документе ожидаемая добыча в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке к 2025 г. увеличилась всего на 6 млрд куб. м при общем росте на 25–40 млрд куб. м.

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