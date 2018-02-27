Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4516 от 27.02.2018 под заголовком: Лосось уплыл от минтая

Глеб Франк получил контроль над крупнейшим добытчиком минтая

Он выкупит долю своего партнера Максима Воробьева
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Глеб Франк купит долю Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья, в ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) и станет его контролирующим владельцем, сообщила компания. «Мы с Максимом создавали РРПК семь лет назад и вместе прошли непростой путь к лидерским позициям компании на российском рынке. Я благодарен ему за это», – цитирует компания Франка.

Трейдинговая компания «Русское море» была детищем нынешнего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, писал в 2013 г. журнал Forbes. После того как он всерьез занялся политикой и отошел от дел, рыбным бизнесом стал заниматься его младший брат, Максим. В 2002 г. Андрей продал Максиму свои акции.

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