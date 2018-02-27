Глеб Франк получил контроль над крупнейшим добытчиком минтая

Статья опубликована в № 4516 от 27.02.2018 под заголовком: Лосось уплыл от минтая

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Глеб Франк обещает большие инвестиции в развитие компании Игорь Буймистров / ТАСС

Глеб Франк купит долю Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья, в ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) и станет его контролирующим владельцем, сообщила компания. «Мы с Максимом создавали РРПК семь лет назад и вместе прошли непростой путь к лидерским позициям компании на российском рынке. Я благодарен ему за это», – цитирует компания Франка.

Трейдинговая компания «Русское море» была детищем нынешнего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, писал в 2013 г. журнал Forbes. После того как он всерьез занялся политикой и отошел от дел, рыбным бизнесом стал заниматься его младший брат, Максим. В 2002 г. Андрей продал Максиму свои акции.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}