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Екатерина Бурлакова|Наталья Ищенко
Агропром
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Инвесторов ловят на малька

«Русская аквакультура» обещает создать вертикально-интегрированный бизнес

Компания брата губернатора Подмосковья работает над снижением рисков и увеличением рентабельности

Перед предстоящим вторичным размещением акций (SPO) представители «Русской аквакультуры» провели несколько встреч с потенциальными инвесторами и представили им презентацию с долгосрочной стратегией до 2025 г., сообщили «Ведомостям» два участника переговоров. «Ведомости» ознакомились с документом. Представитель компании не стал комментировать его, заверив, что утвержденной версии пока нет.

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