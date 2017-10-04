Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Инвесторов ловят на малька
«Русская аквакультура» обещает создать вертикально-интегрированный бизнес
Компания брата губернатора Подмосковья работает над снижением рисков и увеличением рентабельности
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Вертикальная интеграция позволит компании «устойчиво» поддерживать высокую маржинальность бизнеса и улучшить управление рисками, заверил представитель «Русской аквакультуры»
Евгений Разумный / Ведомости
Перед предстоящим вторичным размещением акций (SPO) представители «Русской аквакультуры» провели несколько встреч с потенциальными инвесторами и представили им презентацию с долгосрочной стратегией до 2025 г., сообщили «Ведомостям» два участника переговоров. «Ведомости» ознакомились с документом. Представитель компании не стал комментировать его, заверив, что утвержденной версии пока нет.
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