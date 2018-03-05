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АФК «Система» досрочно выплатила «Башнефти» 40 млрд рублей

Таким образом, компания Владимира Евтушенкова выплатила все 100 млрд рублей по мировому соглашению
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АФК «Система» перечислила «Башнефти» 40 млрд руб., сообщила корпорация. Это последний транш денег по мировому соглашению – всего компания Владимира Евтушенкова должна была выплатить 100 млрд руб.

«Система» выполнила все свои финансовые обязательства по мировому соглашению в полном соответствии с его условиями, говорится в сообщении АФК. Каждая из сторон отказывается от всех других имущественных требований к иным сторонам мирового соглашения, которые возникли или могут возникнуть в будущем в связи с исками, уточняется там же.

Спор между «Роснефтью», «Башнефтью» и «Системой» начался в мае 2017 г. Нефтяные компании потребовали у компании и ее «дочки» «Система-инвеста» 106,6 млрд руб. Они обвинили АФК в причинении «Башнефти» убытков от реорганизации 2013-2014 гг. Позже «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб., а в начале декабря подала еще иск – на 131,6 млрд руб. о возмещении дивидендов. Госкомпания смогла через суд заморозить почти все активы «Системы» в рамках обеспечительных мер по иску.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение «Роснефти». Корпорация должна была выплатить 100 млрд руб. до конца марта. Первый платеж был перечислен еще в конце декабря 2017 г. – 20 млрд руб.

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