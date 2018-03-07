Cовладельцы Ozon инвестируют в него до 5,25 млрд рублей

Средства пойдут на развитие логистики Ozon, расширение ассортимента и новые проекты Андрей Гордеев / Ведомости

Акционеры крупного российского онлайн-ритейлера Ozon вложат в компанию еще 3,5 млрд руб., выкупив допэмиссию, говорится в сообщении компании. Финансирование может быть увеличено до 5,25 млрд руб., если Ozon попросит акционеров реализовать опционы. Основными инвесторами стали фонды Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и сотовый оператор МТС.

Ozon – один из старейших в России интернет-магазинов, начинал в 1998 г. с продажи книг, а затем постепенно наращивал бизнес и ассортимент.

Соучастники финансирования

МТС инвестирует 1,15 млрд руб., сказано в ее сообщении. В результате сделки доля оператора в уставном капитале Ozon Holdings Limited (головная компания интернет-ритейлера) увеличится до 13,7% с 11,2%, а с учетом опциона – до 14,7%.

Крупнейший акционер Ozon Holdings Limited с долей 34,92%, согласно данным кипрского реестра на середину февраля, – структуры Baring Vostok.

Партнер BVCP Дмитрий Каменский не раскрыл, как увеличится доля структур его фондов после допэмиссии и сколько будет инвестировано, отметив лишь: «Фонды Baring Vostok инвестируют наибольшую сумму в данном раунде <...> и останутся крупнейшим акционером компании после сделки».

Представитель Ozon отказался раскрыть, кто еще инвестирует в интернет-ритейлера. По словам Каменского, помимо МТС и BVCP есть и другие инвесторы, кто – он не раскрыл.

Среди совладельцев Ozon – Index Ventures, Alpha Associates, Kinnevik, Intel Capital, Cisco Capital и Holtzbrinck Ventures. Их представители в среду вечером не ответили за вопросы «Ведомостей». Представитель еще одного крупного акционера Ozon – Sistema Venture Capital c долей 11,2% до допэмиссии – от комментариев отказался.

Ozon поднимает цену

Исходя из раскрытых МТС данных весь Ozon после допэмиссии оценивается в 46 млрд руб., или $814,1 млн по курсу ЦБ на 7 марта. Впервые телекоммуникационная компания инвестировала в Ozon четыре года назад. Тогда весь бизнес интернет-ритейлера оценивался в $694 млн при валовом обороте за 2013 г. в 15,27 млрд руб. и выручке – 7,77 млрд руб. Результаты 2017 г. представитель Ozon не раскрыл.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», российское операционное юрлицо Ozon убыточно: в 2015 г. чистый убыток – 322 млн руб., в 2016 г. – 505 млн руб. Интернет-ритейлер нацелен на активное развитие и рост доли на рынке, с этим может быть связана его убыточность, отмечает аналитик «Сбербанк-CIB» Светлана Суханова.

Зачем Ozon деньги

Средства пойдут на развитие логистики Ozon, расширение ассортимента и новые проекты. Дополнительное финансирование позволит укрепить позиции на рынке, заявил гендиректор Ozon Александр Шульгин (его слова приводятся в сообщении). По данным Шульгина, во второй половине 2017 г. бизнес ритейлера вырос на 52%. Продажи Ozon в Казани, Екатеринбурге и Краснодаре поднялись более чем на 100%, отметил Шульгин: «Во многом это произошло благодаря открытию складов в этих городах и улучшению сроков доставки до одного дня».

До 2016 г. у Ozon был один крупный склад в Твери, но затем компания открыла склады в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, арендовала дополнительный склад в Подмосковье. В ноябре Ozon раскрыл планы инвестировать до 1 млрд руб. в ближайшие три года на строительство сети терминалов выдачи заказов, постаматов – всего около 1500 только до конца 2018 г.

Зачем МТС тратит деньги

Для МТС инвестиции в интернет-активы – приоритетная стратегическая задача, отмечает представитель МТС Дмитрий Солодовников. «С учетом наших недавних приобретений Tiсketland.ru и Ponominalu.ru инвестиции в Ozon укрепляют нашу экспертизу в области электронной коммерции», – отметил вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексей Корня.

По словам Солодовникова, пока рано говорить о возможной интеграции Ozon c Tiсketland.ru и Ponominalu.ru: если в билетных агрегаторах у МТС контроль, то в Ozon будет лишь около 14% после допэмиссии. «Но мы видим потенциал для синергии – с точки зрения рекламных продуктов и анализа аудитории для таргетированных предложений и других маркетинговых активностей», – рассуждает он.

МТС рассматривает Ozon и как профильную инвестицию, и как финансовое вложение, говорит Солодовников: «Актив чрезвычайно перспективный, и у компании амбициозные планы по развитию продукта». МТС не финансовый инвестор, для нее инвестиция в Ozon скорее способ понять этот рынок и участвовать в его развитии, отмечает аналитик «Сбербанк-CIB» Светлана Суханова. Интернет-торговля – очень привлекательный рынок, который в России пока не достиг насыщения. Доля электронной торговли в России пока существенно ниже, чем на других рынках, например в США, Китае.

Мы верим в перспективы электронной коммерции в России, а участие в Ozon позволяет нам лучше понимать этот рынок и использовать опыт, например, в собственных финтех- и других проектах», – подтверждает Солодовников.

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