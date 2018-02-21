Forbes назвал самые дорогие компании рунета

За три квартала 2017 г. «Яндекс» заработал на интернет-рекламе 63,5 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

Forbes в среду опубликовал рейтинг 20 самых дорогих российских интернет-компаний. При составлении рейтинга журнал использовал данные о капитализации компаний на бирже по состоянию на 25 января 2018 г., а также экспертные оценки стоимости компаний по мультипликаторам аналогов и совершенным сделкам.

Тройка лидеров рейтинга по сравнению с прошлым годом не изменилась. Первое место сохранил за собой «Яндекс». Forbes оценил компанию в $12,38 млрд. Второе место заняла Mail.ru Group. Ее издание оценило в $6,86 млрд. Третье место - у сайта объявлений Avito. Его авторы рейтинга оценили в $2,734 млрд.

За ними в первой десятке следуют онлайн-ритейлеры Wildberries ($602 млн), Lamoda ($454 млн) и Ozon Group ($369 млн), сервис бронирования билетов Biletix ($264 млн), рекрутинговый сайт HeadHunter ($228 млн), онлайн-дискаунтер Citilink ($224 млн) и картографический справочник 2ГИС ($211 млн).

Forbes отмечает, что крупнейшие игроки рунета выбрали путь Google и Facebook: они активно скупают нишевые проекты и создают системы, охватывающие все сферы жизни россиян — от доставки еды и вызова такси до киберспорта.

В этом году из рейтинга самых дорогих компаний рунета выбыли онлайн-ритейлеры «Юлмарт» и Exist. Первый приостановил работу в некоторых регионах и сейчас переоформляет бизнес на другие юрлица. Второй находится в стадии ликвидации. Новичками рейтинга стали Biletix, интернет-магазин «Онлайнтрейд.ру» (13 место) и образовательная платформа SkyEng (20 место).

В рейтинг вошли созданные в России или работающие в основном на российском рынке компании, изначально делавшие ставку на бизнес в интернете — в структуре их выручки на онлайн приходится более половины, указывает издание. В рейтинге не приводится оценка российского бизнеса зарубежных игроков, а также компаний, преимущественно работающих в офлайне. Также в рейтинг не включены компании из быстрорастущей сферы финтеха и игровой индустрии, бизнес-модель которых сильно отличает их от участников рейтинга.