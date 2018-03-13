Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4524 от 13.03.2018 под заголовком: «Уралкалий» теперь не один

В России больше нет монополии на производство калия

«Еврохим» теперь составит конкуренцию «Уралкалию»
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Принадлежащий «Еврохиму» Усольский калийный комбинат получил первый хлористый калий в рамках пусконаладочных работ, получение товарной продукции запланировано на II квартал, сообщила компания. До конца года планируется произвести около 600 000 т товарной продукции, на полную мощность в 2,3 млн т производство выйдет в 2021 г. Общая стоимость усольского проекта – $3 млрд, из них проинвестировано $1,8 млрд.

До сих пор единственным производителем калия в России был «Уралкалий». Калий в России он продает как монополист на условиях недискриминационного доступа. Кроме «Еврохима» калий планирует производить «Акрон»: компания реализует проект по строительству калийного ГОКа в Пермском крае. В 2017 г. производство калия в России составило 7,2 млн т.

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