В России больше нет монополии на производство калия

Статья опубликована в № 4524 от 13.03.2018 под заголовком: «Уралкалий» теперь не один

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













До сих пор единственным производителем калия в России был «Уралкалий» Денис Абрамов / Ведомости

Принадлежащий «Еврохиму» Усольский калийный комбинат получил первый хлористый калий в рамках пусконаладочных работ, получение товарной продукции запланировано на II квартал, сообщила компания. До конца года планируется произвести около 600 000 т товарной продукции, на полную мощность в 2,3 млн т производство выйдет в 2021 г. Общая стоимость усольского проекта – $3 млрд, из них проинвестировано $1,8 млрд.

До сих пор единственным производителем калия в России был «Уралкалий». Калий в России он продает как монополист на условиях недискриминационного доступа. Кроме «Еврохима» калий планирует производить «Акрон»: компания реализует проект по строительству калийного ГОКа в Пермском крае. В 2017 г. производство калия в России составило 7,2 млн т.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}