«Роснефть» погасила кредит на покупку ТНК-BP
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До конца февраля 2018 г. «Роснефть» должна была вернуть кредиторам последние $200 млн из долга на $31 млрд, которые брала на покупку ТНК-ВР, говорится в отчете компании за прошлый год. «Роснефть» полностью погасила кредит, взятый на приобретение ТНК-BP, в I квартале 2018 г.», – добавил представитель госкомпании.
По словам представителя «Роснефти», компания всегда строго выполняла свои кредитные обязательства. «Роснефть» является первоклассным заемщиком, о чем свидетельствует в том числе высокий кредитный рейтинг инвестиционного уровня, присвоенный ей агентством Moody’s», – отметил он.
«Роснефть» купила ТНК-ВР за $61 млрд в марте 2013 г.: консорциум ААР получил за 50% TNK-BP Limited $27,73 млрд, BP – $16,65 млрд и 12,84% «Роснефти». Для сделки госкомпания заняла в зарубежных банках $31 млрд (двухлетние бридж-кредиты на $24,6 млрд, остальное – на пять лет).
Но к снижению долговой нагрузки погашение кредита на покупку ТНК-ВР не привело – она за прошлый год выросла с 1,68 до 2,2 EBITDA, следует из отчета компании. При этом общий долг без учета предоплат по китайским контрактам увеличился до максимального за всю историю – 4 трлн руб., более 2,2 трлн руб. из этого компания должна вернуть в этом году.
Сумма чистого оттока денежных средств по покупке ТНК-ВР составила 1,2 трлн руб. по курсу 2013 г., напоминает вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев.
Предоплаты помогли «Роснефти» наращивать капитальные вложения в развитие, покупку новых активов и одновременно гасить задолженность по кредитам, которые компания брала на покупку ТНК-ВР, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.
В течение 2013–2014 гг. «Роснефть» подписала ряд долгосрочных контрактов на поставку нефти и нефтепродуктов (минимум на 400 млн т), предусматривающих получение предоплаты, отмечает компания. И если на конец 2013 г. сумма предоплат по долгосрочным контрактам была всего 470 млрд руб., то к концу 2016 г. она увеличилась до 1,9 трлн руб. с учетом новых предоплат и обесценения рубля, отмечает Перевезенцев. К концу 2017 г. задолженность по предоплатам (с учетом их частичной амортизации) составила 1,6 трлн руб.