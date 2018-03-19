«Роснефть» погасила кредит на покупку ТНК-BP

На выплату кредиторам $31 млрд ушло 5 лет, но общий долг компании не уменьшился

Предоплаты помогли «Роснефти» наращивать капитальные вложения в развитие В.Баранов / для Ведомостей

До конца февраля 2018 г. «Роснефть» должна была вернуть кредиторам последние $200 млн из долга на $31 млрд, которые брала на покупку ТНК-ВР, говорится в отчете компании за прошлый год. «Роснефть» полностью погасила кредит, взятый на приобретение ТНК-BP, в I квартале 2018 г.», – добавил представитель госкомпании.

По словам представителя «Роснефти», компания всегда строго выполняла свои кредитные обязательства. «Роснефть» является первоклассным заемщиком, о чем свидетельствует в том числе высокий кредитный рейтинг инвестиционного уровня, присвоенный ей агентством Moody’s», – отметил он.