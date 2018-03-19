Выручка «Роснефти» впервые превысила 6 трлн рублей

В 2017 году этот показатель вырос на 20%, чистая прибыль увеличилась на 27,6% до 222 млрд рублей

Компания показала отчетность лучше ожиданий, говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов Д. Абрамов / для Ведомостей

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» опубликовала отчет по МСФО за 2017 г. Выручка компании впервые за всю историю перевалила за 6 трлн руб. (6,014 трлн руб.), увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 20%. До сих пор максимальный показатель «Роснефть» демонстрировала в 2014 г. – 5,5 млрд руб. EBITDA госкомпании в 2017 г. тоже побила рекорд – выросла на 9,8% до 1,4 трлн руб. До этого максимум был в 2016 г. Чистая прибыль увеличилась на 27,6% до 222 млрд руб. Но рекорд она не побила: в два раза больше чистой прибыли «Роснефть» получила в 2013 г. – 555 млрд руб.

К росту выручки привела интеграция новых активов в 2017 г. (компания завершила покупку доли в индийском заводе Essar Oil, а также газовом египетском проекте Zohr), кроме того, позитивно повлияла ценовая динамика на нефтяном рынке, говорится в сообщении компании. Средняя цена нефти Brent в 2017 г. выросла на 24% до $654,12 за баррель. Рентабельность «Роснефти» по EBITDA сократилась на 2,4 п. п. до 22,6%.