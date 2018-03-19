Выручка «Роснефти» впервые превысила 6 трлн рублей
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Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» опубликовала отчет по МСФО за 2017 г. Выручка компании впервые за всю историю перевалила за 6 трлн руб. (6,014 трлн руб.), увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 20%. До сих пор максимальный показатель «Роснефть» демонстрировала в 2014 г. – 5,5 млрд руб. EBITDA госкомпании в 2017 г. тоже побила рекорд – выросла на 9,8% до 1,4 трлн руб. До этого максимум был в 2016 г. Чистая прибыль увеличилась на 27,6% до 222 млрд руб. Но рекорд она не побила: в два раза больше чистой прибыли «Роснефть» получила в 2013 г. – 555 млрд руб.
К росту выручки привела интеграция новых активов в 2017 г. (компания завершила покупку доли в индийском заводе Essar Oil, а также газовом египетском проекте Zohr), кроме того, позитивно повлияла ценовая динамика на нефтяном рынке, говорится в сообщении компании. Средняя цена нефти Brent в 2017 г. выросла на 24% до $654,12 за баррель. Рентабельность «Роснефти» по EBITDA сократилась на 2,4 п. п. до 22,6%.
Капитальные затраты в минувшем году выросли на 30% до 922 млрд руб. Больше всего компания инвестировала в российские добывающие активы – «Юганскнефтегаз» (207 млрд руб., на 31% больше 2016 г.) и «Самотлорнефтегаз» (50 млрд руб., на 13,64% больше, чем годом ранее). Свободный денежный поток сократился почти вдвое – до 245 млрд руб.
«Выход на новые рынки Египта и Индии даст значительное ускорение развитию глобальной платформы бизнеса компании», – приводятся в сообщении «Роснефти» слова ее главного исполнительного директора Игоря Сечина. «Старт добычи газа на проекте Zohr и вхождение в Essar Oil уже способствуют повышению финансовых показателей», – отметил он.
Компания показала отчетность лучше ожиданий, говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов. Если смотреть на показатель EBITDA, который подсчитала сама компания, то он выше консенсус-прогноза на 10%. «Роснефти» удалось сохранить свободный денежный поток, несмотря на большие капзатраты, чистый долг без учета китайских контрактов вырос несущественно – до 3,5 трлн руб. (+2,5% к уровню на конец III квартала 2017 г.), а долговая нагрузка осталась на приемлемом уровне – 2,5 EBITDA, отмечает эксперт.