«Роснефти» предстоят рекордные выплаты по кредитам в этом году

Госкомпании необходимо погасить долг в 2,2 трлн руб. – это больше трети выручки в прошлом году

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Менеджмент «Роснефти» (на фото главный исполнительный директор компании Игорь Сечин) ведет работу по оптимизации долгового портфеля Sergei Karpukhin / Reuters

19 марта «Роснефть» опубликовала отчет по МСФО за 2017 г. Выручка госкомпании увеличилась на 20% и впервые превысила 6 трлн руб., EBITDA тоже обновила рекорд – 1,4 трлн руб. (+9,8%). К росту показателей привела интеграция новых активов (компания завершила покупку доли в индийском заводе Essar Oil, а также газовом египетском проекте Zohr), кроме того, позитивно повлияла ценовая динамика на нефтяном рынке, говорится в сообщении компании. Средняя цена нефти Brent в 2017 г. выросла на 24% до $54,12 за баррель.

Но рекордной стала также долговая нагрузка госкомпании – она выросла до 2,2 EBITDA, а чистый долг достиг 3,1 трлн руб. (без учета предоплаты по контрактам о поставке нефти в Китай). Большую часть этой суммы – 2,2 трлн руб. – «Роснефть» должна вернуть кредиторам в течение этого года, следует из отчетности компании. И это тоже очередной рекорд.

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