«Роснефти» предстоят рекордные выплаты по кредитам в этом году
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
19 марта «Роснефть» опубликовала отчет по МСФО за 2017 г. Выручка госкомпании увеличилась на 20% и впервые превысила 6 трлн руб., EBITDA тоже обновила рекорд – 1,4 трлн руб. (+9,8%). К росту показателей привела интеграция новых активов (компания завершила покупку доли в индийском заводе Essar Oil, а также газовом египетском проекте Zohr), кроме того, позитивно повлияла ценовая динамика на нефтяном рынке, говорится в сообщении компании. Средняя цена нефти Brent в 2017 г. выросла на 24% до $54,12 за баррель.
Но рекордной стала также долговая нагрузка госкомпании – она выросла до 2,2 EBITDA, а чистый долг достиг 3,1 трлн руб. (без учета предоплаты по контрактам о поставке нефти в Китай). Большую часть этой суммы – 2,2 трлн руб. – «Роснефть» должна вернуть кредиторам в течение этого года, следует из отчетности компании. И это тоже очередной рекорд.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}