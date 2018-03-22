«Роснефти» и Eni не удалось найти нефть в Черном море

Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: «Роснефть» осталась без улова

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Scarabeo-9 могла бы работать в Черном море до конца сентября Vidar Løkken

В среду «Роснефть» объявила, что завершила бурение первой сверхглубоководной поисково-оценочной скважины (5,2 км) «Мария-1» на месторождении Вал Шатского в Черном море (Западно-Черноморский участок). Здесь она работает вместе с итальянской Eni. О сотрудничестве они договорились еще в июле 2012 г. Бурение скважины началось в декабре 2017 г.

Партнеры не обнаружили коммерческих запасов углеводородов на Западно-Черноморском участке, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Но «Роснефть» сообщила, что компании обнаружили «уникальную карбонатную структуру» толщиной более 300 м. Это «трещиноватый коллектор, который с высокой вероятностью содержит углеводороды». Представитель Eni от комментариев отказался.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}