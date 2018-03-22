Статья опубликована в № 4531 от 22.03.2018 под заголовком: «Роснефть» осталась без улова
«Роснефти» и Eni не удалось найти нефть в Черном море
Буровая платформа, день работы которой оценивается в $100 000, покидает акваторию
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Scarabeo-9 могла бы работать в Черном море до конца сентября
Vidar Løkken
В среду «Роснефть» объявила, что завершила бурение первой сверхглубоководной поисково-оценочной скважины (5,2 км) «Мария-1» на месторождении Вал Шатского в Черном море (Западно-Черноморский участок). Здесь она работает вместе с итальянской Eni. О сотрудничестве они договорились еще в июле 2012 г. Бурение скважины началось в декабре 2017 г.
Партнеры не обнаружили коммерческих запасов углеводородов на Западно-Черноморском участке, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Но «Роснефть» сообщила, что компании обнаружили «уникальную карбонатную структуру» толщиной более 300 м. Это «трещиноватый коллектор, который с высокой вероятностью содержит углеводороды». Представитель Eni от комментариев отказался.
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