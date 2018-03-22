Антимонопольная служба подозревает «Р-фарм» и Минздрав в сговоре
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела внеплановую проверку Минздрава и выявила признаки нарушения закона «О защите конкуренции», сообщил «Ведомостям» человек, имеющий сведения со стороны Минздрава об этой проверке. Информацию через пресс-службу подтвердил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
По данным ФАС, Минздрав мог создать одному из крупнейших российских дистрибуторов и производителей лекарств – группе компаний «Р-фарм» Алексея Репика – преимущества при закупке лекарств. ФАС сообщает, что это препараты против вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, а также другие антивирусные и антибактериальные препараты.
В 2017 г. «Р-фарм» нарушил 19 контрактов на госзакупки, рассказал человек, близкий к одной из сторон разбирательств. По его словам, за такие нарушения компания должна быть внесена в реестр недобросовестных поставщиков, однако «Р-фарм» продолжает участвовать в торгах.
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