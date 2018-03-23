Двоюродный племянник Путина стал топ-менеджером «Газпрома»

«СОГАЗ»

Совет директоров «Газпрома» единогласно проголосовал за назначение Михаила Путина заместителем председателя правления компании. Он избран в правление на пять лет. Решение о проведении совета директоров было принято 21 марта. Повестка заседания, прошедшего вчера в заочной форме, состояла из одного вопроса - «О М. Е. Путине», следует из материалов компании. Заочная форма проведения совета директоров предполагает уже готовый проект решения, по которому проводится голосование, но контекст этого голосования в материалах не раскрывался. Собеседник «Ведомостей», близкий к «Газпрому», подтверждал, что на заседании рассмотрят вопрос о выдвижении Михаила Путина в правление холдинга.

В правлении «Газпрома» до настоящего момента была только одна незанятая вакансия. В декабре 2017 г. в возрасте 65 лет скончался зампред правления «Газпрома» Александр Козлов, в течение 12 лет курировавший хозяйственное и материально-техническое обеспечение компании. Теперь это направление может быть вверено Михаилу Путину, говорил собеседник «Ведомостей».

Михаилу Путину 51 год. Сын двоюродного брата президента России Владимира Путина родился в Иваново, окончил Ивановский государственный медицинский институт и Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе. Кандидат медицинских наук, начиная с 1999 г. Михаил Путин занимал руководящие должности в Министерстве здравоохранения России. В структурах, связанных с «Газпромом», он работает уже 14 лет. В 2004 г., перейдя на работу в «Газпром» из министерства, он возглавил медицинское управление компании. Последние 11 лет (с 2007 г.) занимал должность заместителя председателя правления «Согаза», крупнейшим акционером (40,23%) и клиентом которого является группа компаний «Газпром».

Михаил Путин занимался в «Согазе» специальными медицинскими проектами, рассказывает «Ведомостям» один из его бывших коллег. «Фактически, он уже долгое время работал и на «Согаз», и на «Газпром», - говорит собеседник «Ведомостей». В период работы в «Согазе» Михаил Путин также был советником председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, сказано в официальном сообщении газового холдинга.

В 2011-2016 гг. Михаил Путин курировал и выстраивал работу «Согаз-медсервиса» и других медицинских активов «Согаза», рассказал «Ведомостям» президент «Алросы» Сергей Иванов (в тот период - председатель правления страховой компании). «Он отлично понимал экономику проектов и все нюансы отечественной системы здравоохранения. Хорошо знал потребности «Газпрома» в медицинских услугах и инфраструктуре, развил работу центров профмедицины, разработал сеть подстанций машин скорой помощи», - рассказывает Иванов. Эти проекты касались не только «Газпрома», а всех крупных корпоративных клиентов, добавил Иванов.

«[Михаил Путин] отлично разбирался во всех вопросах вверенного участка, никогда не предлагал ресурсоемкие или непроработанные проекты, - продолжает Иванов. - Занимался исключительно своим участком, имел отличные отношения в коллективе, авторитет, работал в команде. Никто и никогда у нас не считал его блатным или пристроенным в компанию. Не конфликтный, профессионал в своем деле. Ни разу ни одного намека на родственные отношения или возможность задействования админресурса. Скромный, интеллигентный, прямолинейный. Еженедельно участвовал в оперативных совещаниях и правлениях, стратегических сессиях, отпуск брал редко. На мой взгляд, он давно состоявшийся человек и к своей фамилии относится абсолютно спокойно».