Qatar Airways хочет купить 25% аэропорта «Внуково»

Это будет самая крупная иностранная инвестиция в российские аэропорты

Евгений Разумный / Ведомости

Авиакомпания Qatar Airways (принадлежит правительству Катара) подпишет соглашение с аэропортом «Внуково» о заинтересованности в покупке 25% аэропорта, рассказал на пресс-конференции в Москве гендиректор Qatar Airways Акбар аль-Бакер. Он надеется в течение восьми недель договориться о деталях и тогда подписать соглашение о покупке (цитата по «Интерфаксу»). О заключении соглашения по «Внуково» сообщил в понедельник и МИД Катара, передало «РИА Новости».

Соглашение будет подписано во время визита в Россию эмира Катара Тамима бен Хамада аль-Тани, сегодня он должен встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Международный аэропорт «Внуково» – третий по пассажиропотоку аэропорт в Москве и России, в 2017 г. принял 18,14 млн пассажиров. Блокирующий пакет «Внуково» принадлежит государству в лице Росимущества, контрольным пакетом владеют частные инвесторы Николай Скоч и председатель совета директоров «Внуково» Виталий Ванцев (соответственно 82 и 18%). Финансовые показатели «Внуково» не раскрывает.

Катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority с 2016 г. владеет 25% компании «Воздушные ворота Северной столицы» – концессионера аэропорта «Пулково», четвертого по пассажиропотоку в стране.

Кто может продать акции «Внуково» - неизвестно. Согласно указу президента о консолидации активов аэропорта не менее 25% плюс 1 акция должны оставаться у Росимущества. «Ведомости» направили запросы в Росимущество и частным акционерам аэропорта.

В 2016 г. для консолидации все «Внуково» был оценено в 20 млрд руб., рассказал ранее «Ведомостям» Ванцев. Оценка проводилась в очень неудачный для авиаотрасли год: впервые за много лет снизились перевозки пассажиров (на 3,8%), трафик «Внуково» в 2016 г. упал сразу на 11,8% до 13,9 млн человек.

Qatar Airways в 2017 финансовом году перевезла 32 млн человек. Она активно инвестирует в иностранные активы, ей принадлежит 10% крупнейшей южноамериканской авиакомпании LATAM, свыше 20% IAG (владеет перевозчиками British Airways, Aer Lingus, Iberia и Vueling), 9,9% гонконгской Cathay Pacific, 49% второго итальянского перевозчика Meridiana.

Она рассматривала возможность купить 10% крупнейшей авиакомпании в мире American Airlines. Аэропорты Qatar Airways еще не покупала, но аль-Бакер также возглавляет Международный аэропорт Хамад (принадлежит правительству Катара), который является хабом для Qatar Airways.

Покупка 25% "Внуково" стала бы самой крупной иностранной инвестицией в аэропортовую отрасль. Сингапурская Changi владеет 30% холдинга "Базэл аэро" (объединяет аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и Геленждика) и 33% аэропорта Владивостока.

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