«Лукойл» стоит дороже «Роснефти»

«Лукойл» опередил «Роснефть» по капитализации, уступает теперь только Сбербанку и «Газпрому» Максим Стулов / Ведомости

«Роснефть», крупнейшая публичная нефтяная компания мира по запасам, выбыла из тройки российских лидеров по капитализации, уступив свое место «Лукойлу», следует из данных Московской биржи. С момента IPO «Роснефти» в 2006 г. она всегда была дороже «Лукойла». Рокировка произошла во вторник в 12.50 мск. По итогам торгов «Лукойл» подорожал на 2,05% к уровню закрытия в понедельник до 3,298 трлн руб., а «Роснефть» – на 0,52% до 3,281 трлн руб. Таким образом «Роснефть» опустилась на четвертое место в списке самых дорогих по капитализации российских компаний, «Лукойл» занял третье, а «Газпром» – второе с капитализацией 3,333 трлн руб. На первом месте Сбербанк со стоимостью более 5,786 трлн руб.

«Лукойл» уже был дороже «Роснефти» в ходе торгов в пятницу, 23 марта (разница между их стоимостью составила 200 млн руб.), но к закрытию дня последняя восстановила позиции. Кроме того, «Лукойл» тогда ненадолго вытеснил с третьего места «Газпром», но за несколько минут газовая компания вернулась на прежнее место.

«Роснефть» в России добыла в прошлом году 210 млн т нефти, «Лукойл» – 80,9 млн т. Запасы первой по классификации SEC составили 37,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента, второй – 12,1 млрд баррелей. Выручка «Роснефти» за 2017 г. была 6 трлн руб., «Лукойла» – 5,9 трлн руб. По чистой прибыли «Лукойл» обошел «Роснефть» – 418 млрд против 222 млрд руб. Кроме того, у «Лукойла» по итогам 2017 г. может быть выше дивидендная доходность, чем у «Роснефти», – 5,5% против 3,4%, подсчитал аналитик «Атона» Александр Корнилов. Соотношение чистого долга и EBITDA «Роснефти» – 2, «Лукойла» – 0,34.

У «Роснефти» высокий чистый долг – около 3 трлн руб., который нужно сокращать и в то же время платить дивиденды, говорит трейдер крупного банка. К тому же госкомпания выдала высокорисковые авансы Иракскому Курдистану и Венесуэле на общую сумму более $8,6 млрд (492 млрд руб. по текущему курсу), добавляет он. Помимо долга инвесторы учитывают предоплату по экспортным контрактам (долг по ним – около 1,5 трлн руб.) и авансы, подтверждает аналитик БКС Кирилл Таченников. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин не раз говорил, что компания недооценена: в январе он рассказал Frankfurter Allgemeine Zeitung, что оценивает компанию в $130 млрд (7,4 трлн руб. по текущему курсу). Для роста капитализации компании нужно увеличивать денежный поток, обеспечить большую прозрачность и стабильность дивидендов, считает Таченников.

Стратегия «Роснефти» написана общими мазками, тогда как представленная в пятницу «Лукойлом» точна и учитывает ситуацию на нефтяном рынке, продолжает трейдер. 23 марта президент и крупнейший совладелец компании Вагит Алекперов обозначил ключевые цели стратегии «Лукойла»: устойчивый органический рост добычи, постоянное совершенствование НПЗ с максимизацией свободного денежного потока, а также развитие нефте- и газохимии, расширение сбытовой сети и развитие приоритетных каналов сбыта, реализация прогрессивной дивидендной политики. Он подчеркнул, что все эти цели достижимы при цене нефти $50 за баррель. Алекперов также считает, что акции «Лукойла» недооценены: «Рассчитываем, что наша новая стратегия станет важным фактором для того, чтобы рынок пересмотрел оценку компании».

Реальную стоимость «Лукойла» было бы правильно рассчитывать за вычетом стоимости квазиказначейского пакета, говорит IR-директор крупной российской компании и подтверждает Корнилов. 16,57% акций «Лукойла» принадлежит кипрской Lukoil Investments Ltd, аффилированной с ним, этот пакет стоит 549 млрд руб. «Лукойл» намерен погасить 12% этого пакета, остальное направит на программу стимулирования менеджмента. Без учета квазиказначейского пакета стоимость «Лукойла» – 2,75 трлн руб. Больше нет риска, что квазиказначейский пакет попадет на рынок, именно это сдерживало рост стоимости «Лукойла», считает Таченников. Он ожидает притока дополнительных инвестиций от фондов после пересмотра веса «Лукойла» в индексе MSCI.