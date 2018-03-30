Алекперов рассказал, где будет искать следующего президента «Лукойла»

Президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов Сергей Портер / Ведомости

Следующим руководителем крупнейшей в России частной нефтяной компании «Лукойл», скорее всего, станет выходец из компании - один из ее топ-менеджеров, заявил президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью агентству «Прайм».

Алекперов пояснил, что в «Лукойле» есть традиция назначать на руководящие посты специалистов компании, которые до этого «проходят уникальную карьерную лестницу». «Только единицы приглашаются со стороны», - заметил он.

По словам Алекперова, «Лукойл» в ближайшее время планирует «омоложение коллектива». «Поэтому есть из кого выбирать», - констатировал он.

Преемника президент «Лукойла» собирается готовить «в ближайшие годы». «Ничего вечного в этой жизни не бывает», - сказал он. В то же время бизнесмен отметил, что «хотел бы еще поработать с президентом [Владимиром] Путиным». «У "Лукойла" и у меня лично сложился прочный диалог с руководством страны, с правительством, что позволило нам 25 лет стабильно развиваться. Для меня очень важно сохранить эту преемственность, после того как я отойду от операционного руководства», - сказал он.

На прошлой неделе Алекперов сообщил, что оформил передачу своих акций компании наследникам через траст, они не смогут раздробить пакет. «Это уже оформлено на бумаге, в том числе в моем завещании, что пакет не может быть разделен или раздроблен», – говорил бизнесмен, семье которого сейчас принадлежит 24,8% акций компании. «Я даже не допускаю мысли, что наследники смогут распылить этот пакет акций, что приведет к каким-то непредсказуемым действиям», – добавил он.

Алекперову 67 лет, он занимает 6-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $14,5 млрд. «Кто будет преемником, вы узнаете. Я думаю о том, кто может возглавить и заменить меня. Но это не будут мои близкие родственники», - говорил миллиардер в интервью Bloomberg TV.

У миллиардера есть 27-летий сын Юсуф Алекперов. Он окончил РГУ нефти и газа им. Губкина и владеет 0,13% акций «Лукойла». Алекперов неоднократно говорил, что управление компанией – слишком сложная работа, потому он не рассматривает единственного сына в качестве своего преемника.