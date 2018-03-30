Бизнес / ТЭК

Алекперов рассказал, где будет искать следующего президента «Лукойла»

Ранее бизнесмен говорил, что не станет передавать управление компанией близким родственникам
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Следующим руководителем крупнейшей в России частной нефтяной компании «Лукойл», скорее всего, станет выходец из компании - один из ее топ-менеджеров, заявил президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью агентству «Прайм».

Алекперов пояснил, что в «Лукойле» есть традиция назначать на руководящие посты специалистов компании, которые до этого «проходят уникальную карьерную лестницу». «Только единицы приглашаются со стороны», - заметил он.

По словам Алекперова, «Лукойл» в ближайшее время планирует «омоложение коллектива». «Поэтому есть из кого выбирать», - констатировал он.

Преемника президент «Лукойла» собирается готовить «в ближайшие годы». «Ничего вечного в этой жизни не бывает», - сказал он. В то же время бизнесмен отметил, что «хотел бы еще поработать с президентом [Владимиром] Путиным». «У "Лукойла" и у меня лично сложился прочный диалог с руководством страны, с правительством, что позволило нам 25 лет стабильно развиваться. Для меня очень важно сохранить эту преемственность, после того как я отойду от операционного руководства», - сказал он.

На прошлой неделе Алекперов сообщил, что оформил передачу своих акций компании наследникам через траст, они не смогут раздробить пакет. «Это уже оформлено на бумаге, в том числе в моем завещании, что пакет не может быть разделен или раздроблен», – говорил бизнесмен, семье которого сейчас принадлежит 24,8% акций компании. «Я даже не допускаю мысли, что наследники смогут распылить этот пакет акций, что приведет к каким-то непредсказуемым действиям», – добавил он.

Алекперову 67 лет, он занимает 6-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $14,5 млрд. «Кто будет преемником, вы узнаете. Я думаю о том, кто может возглавить и заменить меня. Но это не будут мои близкие родственники», - говорил миллиардер в интервью Bloomberg TV.

У миллиардера есть 27-летий сын Юсуф Алекперов. Он окончил РГУ нефти и газа им. Губкина и владеет 0,13% акций «Лукойла». Алекперов неоднократно говорил, что управление компанией – слишком сложная работа, потому он не рассматривает единственного сына в качестве своего преемника.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике