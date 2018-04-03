Производитель «Петелинки» расторгуется на Московской бирже

Компания номер один среди производителей птицы в России и номер два на рынке свинины Денис Гришкин / Ведомости

Один из крупнейших в России производителей мяса – ГК «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже (SPO).

Бумаги инвесторам предложат основной акционер группы – семья ее основателя Игоря Бабаева и 100%-ная «дочка» «Черкизово» – АПК «Михайловский» (6,6%). Кроме того, после размещения «Черкизово» может провести дополнительную эмиссию акций, которую по цене SPO выкупит семья Бабаева.

Точный размер пакета, который будет предложен инвесторам, компания не раскрыла. Она лишь сообщила, что семья Бабаева планирует «сохранить за собой стратегический контроль над компанией». «Черкизово» в ходе сделки может получить около $150 млн с учетом запланированной после сделки допэмиссии. Деньги пойдут на общекорпоративные цели, в том числе погашение долгов и потенциальные приобретения, пишет компания. Но доход семьи Бабаева от размещения за вычетом затрат на допэмиссию будет выше.

По состоянию на 11.20 мск капитализация «Черкизово» на Московской бирже составляла 53,6 млрд руб., или около $930 млн. Получается, что за квазиказначейский пакет компания может выручить около $60 млн, а еще примерно на $90 млн (около 9% по текущим котировкам) привлечь за счет допэмиссии. Таким образом, само «Черкизово» может продать около 15% акций. А поскольку итоговый доход семьи Бабаева должен быть выше, то всего инвесторам может быть предложено более 30% «Черкизово».

Агрохолдинг «Черкизово» создан Бабаевым в 1993 г. на базе Черкизовского мясоперерабатывающего комбината (ЧМПК). Предприятие в управление бизнесмену передал тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, взяв с того слово вложить $30 млн, писал Бабаев в книге «Я призываю к аграрной революции».

В 2017 г. выручка «Черкизово» превысила 90 млрд руб. (+10%), скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и начисленной амортизации (EBITDA) – 15,3 млрд руб. (+49%). Компания – номер один среди производителей птицы в России и номер два на рынке свинины. Среди ее брендов – «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-пава» и др.

В мае 2006 г. группа «Черкизово» первой из российских агрокомпаний провела IPO на Лондонской бирже, разместив там глобальные депозитарные расписки (GDR). Также акции группы обращаются на Московской бирже. Осенью 2017 г. мажоритарный акционер выкупил 21% акций агрохолдинга у фонда Prosperity Capital Management, после чего компания провела делистинг с биржи Лондона.

Сейчас у семьи Бабаева, по данным группы, 82,52% акций «Черкизово», еще 8% – у испанского партнера Grupo Corporativo Fuertes, около 0,48% – у менеджмента и лишь 2,35% – в свободном обращении на Московской бирже.

Группа рассматривает разные стратегии на рынках капитала, рассказывал «Ведомостям» в 2017 г. гендиректор и сын Бабаева Сергей Михайлов. Выкупив акции, агрохолдинг может увеличить ликвидность на рынке, в том числе через SPO, или использовать акции для слияний и поглощений, отмечал он.

Организаторы нынешнего размещения – Goldman Sachs, JPMorgan и «Сбербанк CIB».