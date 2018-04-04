«Победа» прекращает рейсы в Нальчик

«Победа» 29 марта направила телеграмму в Росавиацию с просьбой сообщить позицию ведомства о состоянии полосы и дать ответ о снижении рисков до приемлемого уровня Максим Стулов / Ведомости

Лоукостер «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») сообщил, что с 5 апреля приостанавливает полеты в Нальчик из-за несоответствия аэродрома сертификационным требованиям. Пилоты пожаловались на небезопасное состояние аэродрома, специалисты «Победы» проверили взлетно-посадочную полосу и рулежные дорожки и выявили, что покрытие полосы частично разрушено, есть выбоины, раковины и трещины.

«Победа» летала в Нальчик из Москвы (ежедневно) и Санкт-Петербурга (три рейса в неделю). Пассажиры отмененных рейсов будут доставлены в аэропорт Минеральных Вод, оттуда будет организован бесплатный трансфер в столицу Кабардино-Балкарии, говорится в сообщении авиакомпании. «На рейсы из Москвы продано около 6000 билетов, на рейсы из Санкт-Петербурга - около 4000 с глубиной продаж до конца октября. Доставлять пассажиров в Нальчик через Минводы авиакомпания будет минимум до понедельника, так как невозможно своевременно оповестить пассажиров, затем желающим пассажирам будут возвращаться деньги за отмененные рейсы, прочие же будут доставляться трансфером», – рассказала представитель «Победы» Елена Селиванова.

«Победа» также сообщила, что 29 марта направила телеграмму в Росавиацию с просьбой реагировать на состояние полосы в аэропорту Нальчика и информировать, когда риск, связанный с эксплуатацией этой полосы, снизится до приемлемого. Ответы ни на эту, ни на повторную телеграмму, отправленную 3 апреля, по состоянию на полдень 4 апреля не были получены, сетует лоукостер. Полеты в Нальчик приостановлены до полного устранения нарушений.

Это одно из самых востребованных направлений в сети лоукостера, средняя загрузка рейсов в Нальчик – 95%, цитирует пресс-служба гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова.

«На обращение «Победы» в установленном порядке 4 апреля был дан ответ, – говорит представитель Росавиации. – Согласно информации оператора аэропорта, с 7 по 9 апреля он будет закрыт для проведения ремонтных работ взлетно-посадочной полосы».

«Ведомости» направили запрос в аэропорт Нальчика. Оператор аэропорта – ООО «Аэроэкспресс». В 2017 г. аэропорт принял 169 00 человек. Согласно расписанию на сайте аэропорта, в него из Москвы также летает Utair.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту