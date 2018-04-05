Финляндия дала разрешение на строительство «Северного потока – 2»

Украина выступила резко против, призвав распространить санкции на сам проект и на «Газпром»

Правительство Финляндии подчеркивает, что данное разрешение включает ряд требований Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Правительство Финляндии сегодня дало разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2» в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море. Из 1220 км его трассы в финской зоне пройдет 374 км. Российский «Газпром» будет поставлять по газопроводу топливо в обход транзитной Украины напрямую в Германию.

Правительство Финляндии подчеркивает, что данное разрешение включает ряд требований. В том числе проект должен минимизировать вред Балтийскому морю и допускать реализацию в будущем других инфраструктурных проектов в исключительной экономической зоне Финляндии. Разрешение выдано на 50 лет.

На минувшей неделе оператор газопровода – швейцарская Nord Stream 2 получила аналогичное разрешение от Германии на 85 км конечного участка газопровода. Получение разрешений от России, Швеции и Дании, в водах которых также проходит трасса газопровода, идет по графику, заверила тогда компания. Nord Stream 2 рассчитывает получить оставшиеся разрешения «в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 г.».

Украина против Сегодня Верховная рада Украины приняла обращение к международному сообществу против строительства «Северного потока – 2». По мнению депутатов, результатом проекта станет «утверждение абсолютной монополии России на газовом рынке Европы». Рада призвала делать все возможное для необратимого запрета строительства, не принимать в нем участия и распространить на «Газпром» и аффилированных лиц санкции, «введенные из-за российской вооруженной агрессии против Украины».

Накануне предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что после запуска «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину упадет примерно на порядок до 10–15 млрд куб. м в год, сохранившись только для нужд сопредельных с ней стран Европы. В 2017 г. Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 г. – 82 млрд куб. м.

￼Газопровод и Дания

Наибольшие трудности с получением разрешений у Nord Stream 2 ожидаются с Данией, поскольку часть трассы проходит в ее территориальных водах (12-мильной зоне) у острова Борнхольм. Осенью 2017 г. парламент страны принял законопроект, который дает возможность МИДу страны запретить строительство нового трубопровода в территориальных водах, исходя из «внешнеполитических интересов и вопросов национальной безопасности».

В Дании процедура получения разрешения основана на оценке воздействия на окружающую среду. Результаты соответствующих исследований вместе с заявкой на строительство Nord Stream 2 передала Датскому энергетическому агентству (ДЭА) еще год назад. Однако принятый после этого законопроект значительно расширил основания для запрета строительства «Северного потока – 2».

Если датское правительство займет непримиримую позицию, маршрут трубы может быть изменен, говорил представитель Nord Stream 2 Йенс Мюллер. Тогда газопровод проведут через исключительную экономическую зону Дании, где Конвенция ООН по морскому праву разрешает прокладку трубопроводов.

Газопровод и Европа

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новая труба должна увеличить пропускную способность северного экспортного маршрута российского газа вдвое – до 110 млрд куб. м в год. Общая стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром».

Проект уже не перый год вызывает споры в Евросоюзе. Польша, в частности, видит в проекте угрозу для транзита российского газа через Украину и не раз призывала власти США ввести санкции в отношении проекта. В конце января госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американское правительство считает газопровод угрозой энергетической безопасности Европы. По его словам, США поддерживают Польшу и выступают против реализации «подрывающего стабильность региона» проекта. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является экономическим проектом, который не угрожает ни диверсификации, ни энергетической безопасности Европы.

В начале марта вышло заключение юридической службы Совета ЕС о том, что Евросоюз не может ограничить «Газпром» в управлении проектом в связи с Газовой директивой. Оно снижает вероятность того, что к «Северному потоку – 2» будут применены нормы Третьего энергопакета, и должно ускорить получение необходимых для строительства разрешений.