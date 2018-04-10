Поставщики бытовой техники и электроники предупредили торговые сети о повышении цен

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Среди объявивших о повышении цен – производители цифровой электроники, т. е. смартфонов, ноутбуков и проч., добавил сотрудник крупного продавца техники, не уточнив названий брендов Максим Стулов / Ведомости

Европейские производители предупредили ритейлеров о росте закупочных цен на бытовую электронику и технику на 5–10% из-за ослабления курса рубля, рассказала «Ведомостям» руководитель отдела по связям с общественностью «Эльдорадо» Юлия Завьялова. Об этом же говорит и крупнейший продавец бытовой техники и электроники в стране «М.видео». Конкретных компаний они не назвали. Среди объявивших о повышении цен – производители цифровой электроники, т. е. смартфонов, ноутбуков и проч., добавил сотрудник крупного продавца техники, не уточнив названий брендов.

Candy Hoover Group уже уведомила своих партнеров о возможном повышении цен на продукцию Candy и Hoover с 16 апреля, рассказал «Ведомостям» гендиректор Candy Hoover Group Россия Глеб Мишин. По его словам, компания повысит цены на импортную продукцию пропорционально изменению курса, если он не вернется к уровню прошлой недели (2–8 апреля). Значительная часть ассортимента стиральных, сушильных и стирально-сушильных машин Candy и Hoover производится на заводе в Кирове, однако цены и на эту продукцию могут вырасти, пусть и не пропорционально изменению курса, добавил Мишин.