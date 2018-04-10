Экс-президент «Балтики» и ВТБ купят аэропорт Геленджика у Олега Дерипаски

Таймураз Боллоев (на фото) в 1991-2004 был гендиректором (затем президентом) и совладельцем пивоваренной компании «Балтика», уйдя оттуда в 2005 г. основал компанию «БТК групп», которая быстро стала крупнейшим в России поставщиком одежды для госструктур Сергей Портер / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ВТБ и его партнеру-физическому лицу купить по 49,5% в ООО «Аэропорт Геленджик», сообщила ФАС.

Партнер ВТБ - Таймураз Боллоев, сообщил представитель банка. «ВТБ совместно с партнером планирует закрыть сделку по приобретению аэропорта Геленджик в ближайшее время. Мы видим перспективы роста пассажирских перевозок в регионе и рассматриваем данный актив как долгосрочную инфраструктурную инвестицию», - добавил представитель ВТБ.

«Аэропорт Геленджика» входит в холдинг «Базэл аэро», в 2017 г. он принял 304 000 пассажиров. В «Базэл аэро» (на 51% принадлежит «Базовому элементу» Олега Дерипаски, 30% - у сингапурской Changi, 19% - у Сбербанка) также входят аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы (приняли 10,5 млн пассажиров в 2017 г.).

Болоев в 1991-2004 был гендиректором (затем президентом) и совладельцем пивоваренной компании «Балтика» (с 1993 г. ее контролировал концерн Carlsberg), уйдя из «Балтики» в 2005 г. основал компанию «БТК групп», которая быстро стала крупнейшим в России поставщиком одежды для госструктур. В 2009-2011 гг. был президентом госкорпорации «Олимпстрой».

Представитель «БТК групп» во вторник вечером не смог прокомментировать информацию о сделке.

Неудобный аэропорт

Новый терминал в Геленджике «Базэл аэро» построил и запустил в 2010 г., для него за счет федерального бюджета была построена новая взлетно-посадочная полоса. «Базэл аэро» давно думал о продаже аэропорта Геленджика. Причина в том, что сейчас разрешен только один курс захода на посадку – со стороны моря, рассказывал «Ведомостям» топ-менеджер крупного аэропорта. Но из-за ветреной погоды посадка со стороны моря часто бывает недоступна, а курс со стороны горы не утверждает Росавиация. В результате аэропорт ограничен в развитии, объяснял собеседник. Об этой же причине продажи говорит и менеджер авиакомпании, летающей в Геленджик – сюда мало кто хочет летать, особенно зимой.

Не менее 20% прибывающих в Геленджик рейсов вынуждены из-за ветра выходить на запасной аэродром в Анапу, а если самолет находится в аэропорту, то из-за ветров он может застрять там на пару суток, рассказывал топ-менеджер российской авиакомпании. Лоукостер «Победа» даже подавал в суд на Росавиацию с требованием утвердить программу подготовки пилотов для захода на посадку со стороны гор (подготовив пилотов, можно получить разрешение на использование этого курса). Арбитражный суд Москвы в иске отказал, «Победа» решение намерена обжаловать.

«Базэл Аэро» собирается сосредоточиться на развитии ключевых аэропортов в Сочи, Краснодаре и Анапе, говорит представитель холдинга. В частности, компания строит новый аэропортовый комплекс в Краснодаре. «Базэл Аэро» уже давно рассматривала варианты выхода из управления аэропортом Геленджик. Возможная сделка никак не связана с санкциями и направлена на дальнейшее развитие холдинга, подчеркивает представитель «Базэл Аэро».

Если покупка «Геленджика» состоится, она будет не первой сделкой ВТБ в авиатранспорте. Структура банка – «ВТБ капитал» - в 2010 г. в составе консорциума выиграла 30-летнюю концессию на аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. «ВТБ капитал» первоначально владел 57,5% компании-концессионера «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), а в 2016 г. продал большую часть своей доли. Но он остается крупнейшим совладельцем ВВСС с долей 25,01%. Также в 2017 г. «ВТБ капитал» в составе консорциума участвовал в тендере на получение в концессию аэропорта Белграда, но проиграл французской Vinci Airports.