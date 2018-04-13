Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4547 от 13.04.2018 под заголовком: «М.видео» уменьшится и перейдет на смартфоны

Сеть гипермаркетов «М.видео» открыла первые небольшие магазины

Там будут продаваться в основном смартфоны
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Крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России «М.видео» начал открывать маленькие магазины под брендом m_mobile – только для цифровой электроники. Первый такой магазин открылся в московском торговом центре «Афимолл», сказано на сайте ритейлера. В ближайшие несколько месяцев «М.видео» откроет еще по одному магазину в Москве и Санкт-Петербурге, пообещала представитель розничной сети Валерия Андреева: у станции московского метро «Кантемировская» и в петербургском торговом центре «Галерея».

На начало года у «М.видео» было 424 магазина. Ритейлер готовится приобрести у своего владельца, группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, 100% акций «Эльдорадо», второй по величине сети бытовой техники и электроники: 415 магазинов. После слияния основным брендом станет «М.видео», «Эльдорадо» будет специализироваться на бюджетном сегменте – ориентироваться на промопредложения и доступные товары.

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