Вместо Дерипаски в совет директоров «Норникеля» выдвинут бывший советник Якунина
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Вместо Олега Дерипаски в совет директоров «Норникеля» номинирован председатель совета директоров «Иркутскэнерго» Андрей Лихачев, сообщил «Ведомостям» близкий к одному из акционеров металлургической компании человек. Представитель «Норникеля» подтвердил это. Лихачева выдвинул совет директоров «Норникеля» вместо Дерипаски, добавил он.
Дерипаска был номинирован от UC Rusal. Этой компании принадлежит 27,8% акций «Норникеля». А 47% самого UC Rusal контролирует Дерипаска. Но 6 апреля Минфин США внес как самого Дерипаску, так и 8 его компаний, в числе которых оказался и UC Rusal в санкционные списки. После этого бизнесмен отказался баллотироваться в совет директоров «Норникеля». А поскольку в совет было выдвинуто ровно 13 кандидатов на 13 мест, то 1 место оказывалось вакантным.
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