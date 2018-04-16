Вместо Дерипаски в совет директоров «Норникеля» выдвинут бывший советник Якунина

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Согласно уставу «Норникеля» кандидаты в совет директоров могут выдвигаться в течение 90 дней после окончания календарного года. То есть, до 31 марта в 2018 г. Андрей Гордеев / Ведомости

Вместо Олега Дерипаски в совет директоров «Норникеля» номинирован председатель совета директоров «Иркутскэнерго» Андрей Лихачев, сообщил «Ведомостям» близкий к одному из акционеров металлургической компании человек. Представитель «Норникеля» подтвердил это. Лихачева выдвинул совет директоров «Норникеля» вместо Дерипаски, добавил он.

Дерипаска был номинирован от UC Rusal. Этой компании принадлежит 27,8% акций «Норникеля». А 47% самого UC Rusal контролирует Дерипаска. Но 6 апреля Минфин США внес как самого Дерипаску, так и 8 его компаний, в числе которых оказался и UC Rusal в санкционные списки. После этого бизнесмен отказался баллотироваться в совет директоров «Норникеля». А поскольку в совет было выдвинуто ровно 13 кандидатов на 13 мест, то 1 место оказывалось вакантным.