Акции UC Rusal на бирже в Гонконге подешевели до исторического минимума

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К закрытию торгов на Гонконгской бирже акции UC Rusal подешевели на 19,61% до $1,65. Это исторический минимум с момента выхода компании на Гонконгскую биржу, следует из данных торгов за последние восемь лет. До сих пор минимальное значение - $2,09 - фиксировалось 12 июня 2016 г., отмечает «Прайм».
В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила о готовности Вашингтона ввести дополнительные санкции против России из-за ситуации в Сирии. «Санкции против России на подходе. Министр [финансов Стивен] Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к [президенту Сирии Башару] Асаду и применению химического оружия», – сказала Хейли в эфире канала CBS News.
США 6 апреля ввели очередные санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур. В санкционный список, в частности, попал совладелец UC Rusal Олег Дерипаска. В последовавшие за этим два торговых дня его состояние сократилось более чем на $2 млрд, подсчитал Bloomberg. Акции UC Rusal дешевели на Гонконгской бирже более чем на 50%. Компания не исключала технических дефолтов в отношении некоторых кредитов и облигационных займов.
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
24/25
Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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«Трансконтейнер» обратился с иском в суд о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отказе в удовлетворении ходатайства о покупке терминала Global Ports, следует из картотеки арбитражных дел.
Заявление компании от 19 февраля поступило в Арбитражный суд Москвы 9 апреля. Суд согласно документам принял его и возбудил производство. Ответчиком выступает антимонопольная служба. Для выяснения обстоятельств требований на 17 мая назначено собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание.
Заместитель гендиректора «Трансконтейнера» Виктор Марков пояснил «Коммерсанту», что компания 12 апреля получила отзыв ФАС на дополнительные материалы, но по существу «ничего нового в них не было – ФАС частично скопировала текст отказа в согласовании ходатайства». Он подчеркнул, что аргументацию компании служба не услышала и не оценила.
«Служба указала, что "Трансконтейнер" занимает доминирующее положение, потому что его доля на рынке предоставления платформ и контейнеров превышает 50%, однако фактически на сегодняшний день она порядка 43%», – добавил собеседник газеты. По словам Маркова, компания не понимает, откуда ведомство взяло данные о структуре и объемах рынка.
О том, что ФАС отказала «Трансконтейнеру» в покупке 100% акций петербургского логистического комплекса Global Ports – ЗАО «Логистика-терминал», стало известно в декабре 2017 г. Global Ports подписала с «Трансконтейнером» договор о продаже 100% терминала за 1,9 млрд руб. летом 2017 г.
В ведомстве указывали, что сделка создаст вертикальную цепочку ключевых транспортных активов (фитинговых платформ, контейнеров и сухого порта – железнодорожного контейнерного терминала), что даст возможность компании влиять на условия контейнерных перевозок в сторону Большого порта Санкт-Петербург. Это, в свою очередь, может привести к ограничению конкуренции и усилению доминирующего положения «Трансконтейнера» на рынке, указывала служба.
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Курс евро на открытии торгов Московской биржи в понедельник увеличился на 68 коп., достинув 77,23 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.
К 10:25 стоимость европейской валюты опустилась до 76,7 руб. Курс доллара достигал 62,62 руб., затем цена скорректировалась до 62,25 руб.
Индекс Мосбиржи на открытии снизился, но потом вырос на 0,08% к закрытию предыдущих торгов до 2176,8 пункта. Индекс РТС начал торги снижением, к 10:25 достигнув 1101,5 пункта (-0,27%).
В пятницу, 13 апреля, доллар дешевел до 61,17 руб., евро – до 75,4 руб., но вечером американская валюта перешагнула отметку в 62 руб., евро – 76,5 руб. Дороже всего на прошлой неделе доллар стоил 11 апреля – почти 65,06 руб., евро – 80,5 руб.
Прошлая неделя началась с обвала российского фондового рынка и ослабления рубля после введения 6 апреля новых санкций США против российских компаний. 13 апреля Госдума объявила об ответных мерах против США.
14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудар по правительственным объектам Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в пригороде Дамаска. На следующий день, в воскресенье, посол США в России Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором сообщил о подготовке Вашингтоном новых санкций против России в связи с поддержкой президента Сирии Башара Асада.
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Совет директоров крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» рекомендовал акционерам на годовом собрании проголосовать за выплату дивидендов по итогам 2017 г. из расчета 890 руб. 45 коп. на акцию, говорится в сообщении российской корпорации. В этом случае общие выплаты акционерам сократятся на 31,5% до 10,266 млрд руб. с 14,988 млрд руб. по итогам 2016 г. (тогда на одну акцию выплачивалось 1300 руб.).
Чистая прибыль «ВСМПО-Ависма» в 2017 г. по РСБУ уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 28% до 19,138 млрд руб. Компания выплатила промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2017 г. из расчета 762,68 руб. на акцию.
Совет директоров «ВСМПО-Ависма» состоялся 13 апреля, в пятницу. В тот день Госдума объявила о законопроекте о санкциях против США в ответ на санкции против российских компаний, принятые 6 апреля. Инициатива законодателей предусматривает наделение правительства полномочиями ограничить импорт американских товаров, а также остановить международное сотрудничество России и российских компаний в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли с США и компаниями с долей американского капитала более 25%.
«ВСМПО-Ависма» в пятницу предупредила парламентариев о последствиях предложенных ими антисанкций для России, Урала и самой компании. Корпорация напомнила, что производит треть мирового титана для авиапрома и 70% продукции отправляет на мировой рынок.
Более чем 30-летние партнерские отношения с ведущими авиапроизводителями мира и отличная деловая репутация корпорации сделали ее неотъемлемой и значимой частью мировой экономики, а нарушение кооперационных связей, невыполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать компанию из динамично развивающегося титанового рынка, кроме того, 20 000 сотрудников в Уральском регионе окажутся в кризисной ситуации, говорилось в сообщении компании.
«ВСМПО-Ависма» имеет давние и тесные связи с обоими крупнейшими авиапроизводителями мира – Boeing и Airbus. Она поставляет заготовки и ключевые готовые детали из титана (шасси) для самых современных гражданских самолетов – Вoeing 787, Airbus А350 и A380.
В особой экономической зоне «Титановая долина» в Свердловской области работает СП Ural Boeing Manufacturing. Сотрудничество компаний продолжилось и после того, как еще в 2014 г. под санкции США в связи с присоединением Россией Крыма попал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов (у госкорпорации блокирующий пакет «ВСМПО-Ависма»). В этом году там же планируется запустить второй завод по обработке титановых штамповок для Boeing. Американская компания обеспечивает за счет поставок из России порядка трети своих потребностей в титане.
В 2014 г., после введения первых международных санкций против России, Airbus искал другого поставщика титановых заготовок, но в итоге продолжил сотрудничество с российской компанией. В 2017 г. компании заключили соглашение о поставке штамповок для новейших А350 XWB и A350-900.
Годовое собрание акционеров «ВСМПО-Ависма» назначено на 22 мая. Помимо вопроса дивидендов акционеры выберут членов совета директоров, утвердят устав корпорации и положение о совете директоров в новых редакциях. В совет директоров корпорации входит семь человек, возглавляет его Чемезов. В сформированный список кандидатов в новый состав совета вошли семь действующих членов, а также замгендиректора – исполнительного директора компании Николай Мельников.
Во что инвестирует крупнейший совладелец «ВСМПО-Ависмы» Михаил Шелков
Sunrise Yachts
Дочерняя структура принадлежащего Михаилу Шелкову офшора кипрского Valedell – Golden marine international (Британские Виргинские острова) владеет 45-метровой яхтой DYNASTY (ранее носила названия Africa и Sunrise). Яхта была построена в 2009 г. турецкой SUNRISE YACHTING YATCILIK. Сейчас стоит в Пальма-де-Майорке
1/5
Е. Разумный / Ведомости
Проект по строительству жилого дома в Кривоарбатском переулке, 4, структура Шелкова приобрела в 2011 г. у «Интеко» Елены Батуриной. Построенный там роскошный особняк в стиле классицизма выставлен на продажу за 4,19 млрд руб. как жилая резиденция для одной семьи. Это самая дорогая квартира в Москве
2/5
Константин Веремейчик / ТАСС
В 2012 г. структура Шелкова получила контроль над 16% акций компании «Пурпетрубопроводстрой» (ПТПС), одном из крупнейших строителей Ямало-Ненецкого округа. Среди других совладельцев компании был «Проминвест» «Ростеха». Она выполняла заказы для «Транснефти» – например, участвовала в строительстве самой северной нефтяной магистрали России Заполярье – Пурпе – Самотлор
3/5
Pavel Adzhigildaev
На дочку Valedel – компанию Orex aviation AVV, зарегистрированную на Арубе, в 2013 г. были зарегистрированы три бизнес-джета – Boeing 737-700 и два Embraer ERJ-135. Сейчас у компании остались только два Embraer. Шелков вместе с бенефициарами аэропорта «Внуково» хотел развивать проект в области бизнес-авиации, но помешал кризис
4/5
Д. Абрамов / Ведомости
Структуры Шелкова когда-то владели 24%-ной долей в одном из крупнейших российских фармдистрибуторов «Ирвин 2», а сейчас контролируют работающую в Калужском фармкластере компанию «Бион». Она крупнейший производитель лекарственных субстанций из отечественного сырья с долей в 25% от общего объема их производства
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Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку четырех заместителей губернатора региона. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Уволены Алексей Кожевин, Валерий Цой, Елена Жидкова и Дмитрий Кудряшов. Кожевин занимал пост исполняющего обязанности заместителя губернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Цой – заместителя губернатора по вопросам здравоохранения, Жидкова курировала агропромышленный комплекс, Кудряшов – жилищно-коммунальный и дорожный.
Цивилев занял должность временно исполняющего обязанности губернатора Кузбасса 1 апреля. Это произошло после отставки Амана Тулеева, который подал в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
До этого Цивилев менее месяца занимал пост заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С января 2014 г. по март 2018 г. он был гендиректором ООО «Управляющая компания "Колмар". Холдинг объединяет угольные предприятия в Якутии.
По делу о пожаре в ТЦ арестованы восемь человек: управляющая торговым центром, гендиректор и технический директор компании-собственника, руководитель и сотрудник компании, занимавшейся установкой системы противопожарной безопасности, экс-начальник инспекции Госстройназдора, охранник торгового центра и начальник пожарного караула.
Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях
Блотницкий Александр / PhotoXPress
24 августа 1989 г. Народный депутат РСФСР, председатель Кемеровского областного совета народных депутатов Аман Тулеев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин во время посещения шахтерских бараков
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Кузярин Анатолий / Фотохроника ТАСС
Июль 1990 г. Кемеровская область, Новокузнецк
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Анатолий Кузярин и Дмитрий Соколов / Фотохроника ТАСС
Май 1991 г. Тулеев и Ельцин на первомайском митинге в Новокузнецке
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Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Сентябрь 1995 г. Тулеев на митинге горняцких коллективов и ветеранских организаций критикует центральную и местную власть за невнимательное отношение к проблемам рабочих
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Борис Кавашкин / ТАСС
Июнь 1996 г. Кандидаты в президенты Владимир Жириновский и Аман Тулеев
5/21
Александр Неменов / Фотохроника ТАСС
Июнь 1996 г. На конгрессе во дворце спорта «Лужники» в Москве кандидат в президенты России Аман Тулеев объявил о том, что с 12 июня снимает свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
6/21
Анатолий Кузярин / ТАСС
В июле 1997 г. Тулеев назначен главой администрации Кемеровской области. На фото: Аман Тулеев и спикер Госдумы Геннадий Селезнев в сентябре 1997 г.
7/21
Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Март 1998 г., Украина. Президент Украины Леонид Кучма и губернатор Аман Тулеев во время беседы
8/21
Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Январь 2000 г. Тулеев, увлекающийся снегоходным спортом, приехал посмотреть на проводимые в области всероссийские соревнования и покататься на снегоходе
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Сергей Величкин / ТАСС
Август 2002 г. Президент России Владимир Путин и Тулеев в салоне вертолета, который направляется в Междуреченск
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Александр Чумичев / ТАСС
Июль 2003 г. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов и Аман Тулеев посетили шахту им. Кирова в городе Ленинске-Кузнецком
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Григорий Сысоев / ТАСС
Сентябрь 2006 г. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев и Аман Тулеев во время посещения строительной площадки в городе-спутнике «Лесная Поляна»
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Григорий Сысоев / ТАСС
Апрель 2007 г. Аман Тулеев и глава Чечни Рамзан Кадыров перед началом послания президента к Федеральному собранию
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PhotoXPress
2007 г. Мэр Москвы Юрий Лужков и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на заседании Государственного совета России
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Misha Japaridze / AP
Март 2007 г. На шахте «Ульяновская» («Южкузбассуголь») в результате взрывов метановоздушной смеси и угольной пыли погибли 110 человек. На фото: губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и глава МЧС Сергей Шойгу
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Alexei Nokolsky / AP
8-9 мая 2010 г. на шахте «Распадская» произошли два взрыва метана. Всего в результате катастрофы погиб 91 человек, порядка 100 получили ранения. Тела 11 погибших так и не были найдены. Восстановить добычу угля на шахте в полном объеме удалось только в конце 2014 г.
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Алексей Дружинин / РИА Новости
Январь 2012 г. Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, в доме Тулеева. Губернатор Кемеровской области проходил послеоперационную реабилитацию
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Ноябрь 2013 г. Факелоносец Наталья Шиве и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на торжественной церемонии зажжения чаши Олимпийского огня в Кемерове
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Михаил Почуев / ТАСС
Октябрь 2016 г. Руководитель МЧС Владимир Пучков и Аман Тулеев
19/21
Алексей Дружинин / Пресс-служба президента России
Март 2018 г. Совещание с президентом Владимиром Путиным в Кемерове, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Почти через неделю после этого Тулеев, занимавший пост губернатора Кузбасса с 1997 г., сообщил, что подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Он пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным»: «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя»
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Александр Кряжев / РИА Новости
Апрель 2018 г. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил мандат депутата областного совета, рассказал «Коммерсантъ-Сибирь» секретарь региональной избирательной комиссии Михаил Пименов. Тулеев, возглавлявший региональный список «Единой России», стал депутатом вместо сложившего полномочия Вана Вай-Чена
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Президент США Дональд Трамп намерен вернуть американские войска из Сирии как можно скорее, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. «Планы США не изменились – президент ясно заявил о своем желании вернуть домой американские войска так скоро, как это возможно», – приводит ее слова Reuters.
Условием вывода войск из Сирии она назвала полное подавление «Исламского государства» (запрещено в России) и создание условий, препятствующих восстановлению террористической организации. Белый дом также призвал региональных союзников и партнеров взять на себя «большую ответственность за обеспечение безопасности региона как в военном, так и в финансовом плане».
О намерении скоро вывести войска Трамп заявил незадолго до того, как США при поддержке Великобритании и Франции нанесли более 100 ракетных ударов по объектам производства химоружия в Сирии 14 апреля. Уже 15 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью BFMTV заявил, что смог убедить Трампа сохранить войска в Сирии «на долгосрочной основе».
В конце 2017 г. министр обороны США Джим Мэттис подчеркивал, что США не выйдут из Сирии, пока не будет заключено политическое соглашение об урегулировании между президентом Сирии Башаром Асадом и оппозицией.
Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США
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Президент США Дональд Трамп выбрал самый консервативный из трех рассматривавшихся Белым домом вариантов военной кампании в Сирии. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, первый сценарий предполагал удары по объектам производства химоружия в Сирии. Второй включал в себя более широкий набор целей, в том числе исследовательские центры, где может идти разработка химического оружия, и военные командные пункты. Самое радикальное предложение включало удары по российским объектам ПВО в Сирии для подрыва военного потенциала президента страны Башара Асада, пишет газета.
Сценарии ударов были разработаны Пентагоном. Когда Трамп призвал представителей силового блока оценить возможность нанесения ударов по российским и иранским целям в Сирии, министр обороны США Джеймс Мэттис выступил против этого. В итоге был принят «гибридный сценарий»: более 100 ударов нанесли по исследовательскому центру на окраине Дамаска, а также по хранилищам химоружия и командному пункту.
Как ранее заявил в интервью президент Франции Эмманюэль Макрон, в беседе с Трампом, предшествовавшей началу военной кампании, он выступал за нанесение ударов по объектам, связанным с химической программой Дамаска.
В своем письме конгрессу США Трамп подчеркнул, что удары по Сирии были необходимы для содействия стабильности, сдерживания использования и распространения химоружия и предупреждения обострения гуманитарной катастрофы в регионе.
США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемое использование химоружия в сирийской Думе.
Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США
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Президент США Дональд Трамп направил в конгресс письмо с пояснениями причин, побудивших Белый дом нанести ракетные удары по Сирии, сообщает The Washington Post. По закону президент обязан информировать законодателей о подобных акциях. В письме отмечается, что он принял решение о ракетных ударах ради «содействия стабильности в регионе, сдерживания использования и распространения химического оружия и предупреждения обострения нынешней гуманитарной катастрофы в регионе».
Союзники Трампа по военной кампании в Сирии – премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон – объясняют участие в бомбардировках аналогичным образом. Мэй, как следует из черновика ее выступления перед парламентом, расскажет о том, что удары по Сирии соответствовали национальным интересам Великобритании, в частности в контексте недопустимости применения химоружия. Макрон заявил в интервью BFMTV, что действия союзников были «легитимны» и основаны на международном праве.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам химоружия в Сирии. Это стало ответом на предполагаемое применение в сирийском городе Дума 7 апреля запрещенных химических веществ, в частности хлора. Сирия и Россия отрицают применение химоружия в Думе, подчеркивая, что свидетельств его использования обнаружено не было.
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Участие Великобритании в военной операции в Сирии отвечало национальным интересам королевства. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует рассказать сегодня в своем выступлении перед парламентом. Фрагменты ее речи приводит The Guardian.
«Позвольте мне быть предельно ясной: мы поступили таким образом, поскольку сделать это было в наших национальных интересах. В наших национальных интересах предотвратить последующее использование химоружия в Сирии, а также поддерживать и защищать мировой консенсус относительно недопустимости применения подобных вооружений», - говорится в черновике речи Мэй. Также ожидается, что британский премьер расскажет о «широкой международной поддержке» операции в Сирии.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил о «легитимности» ракетных ударов по Сирии, которые он назвал «актом репрессии», основанным на «международном праве».
Ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра обнародовать юридические основания бомбардировок в Сирии, поскольку незаконные действия одной из стран могут быть повторены и другими участниками международных отношений. Он подчеркивал, что, прежде чем участвовать в международной военной операции, премьер обязана была проконсультироваться с парламентом.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон настоял на том, чтобы военная операция в Сирии ограничилась только уничтожением объектов, связанных с производством и хранением химоружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу BFMTV. Ранее, отвечая на вопросы о готовности США к прямому столкновению с Россией в Сирии, представители Белого дома утверждали, что администрация рассматривает все варианты.
Макрон также рассказал о том, что Франция и Великобритания убедили Трампа «остаться в долгосрочной перспективе» в Сирии, хотя 10 дней назад он настаивал на пересмотре обязательств США в регионе. В начале апреля Трамп публично заявлял о намерении вывести из Сирии американские войска.
Операция в Сирии была полностью «легитимна» и «проведена прекрасно», уверен Макрон. «Франция и ее союзники не объявляли войну режиму [президента Сирии] Башара Асада», - отметил он. Макрон пояснил, что удары коалиции можно считать «актом репрессий», проведенным «в соответствии с международным правом». Основанием для такого акта стали доказательства применения Дамаском химоружия. «Мы получили доказательства использования хлора, химического оружия» и того, что «это могло относиться к сирийскому режиму», отметил президент Франции.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли более 100 ракетных ударов по трем объектам в Сирии, относившимся к производству и хранению химоружия. Так союзники отреагировали на возможное применение 7 апреля в сирийском городе Дума химоружия. Ответственность за его использование Запад возложил на правительственные войска Сирии и Россию, поддерживающую сирийского президента Башара Асада. Москва и Дамаск отвергают применение запрещенных веществ. 14 апреля в Думе должна была начать работу миссия Организации по запрещению химоружия.
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Итальянский режиссер Витторио Тавиани умер в Риме на 89-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило агентство ANSA со ссылкой на его дочь. По решению родственников режиссер будет кремирован.
Тавиани родился 20 сентября 1929 г. в Тоскане на юге Италии. Над всеми картинами Витторио Тавиани работал вместе со своим младшим братом Паоло. Вместе они сняли такие фильмы, как «Цезарь должен умереть» (удостоен «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля в 2012 г.), «Отец-хозяин» (награжден «Золотой пальмовой ветвью»), «Ночь святого Лоренцо».
Последняя работа братьев Тавиани вышла в 2015 г. Это был фильм, снятый по произведению Джованни Боккаччо «Декамерон». В 1990 г. братья Тавиани сняли картину «И свет во тьме светит» по мотивам повести Льва Толстого «Отец Сергий».
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Бесплатный сервис Opera VPN, позволяющий обходить блокировки сайтов, прекратит работу с 30 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса. Причины закрытия Opera VPN не уточняются. «Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 г. Но не волнуйтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности», — говорится в сообщении.
Пользователям предлагают перейти на сервис SurfEasy. Владельцы платного пакета Opera Gold получат год бесплатной подписки на SurfEasy, остальным будет предоставлена скидка в размере 80%.
13 апреля сервис Opera VPN возглавил топ популярных запросов в российском App Store, писал TJ. Это произошло после того, как Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке Telegram. Иск был подан после того, как мессенджер отказался предоставлять ФСБ ключи шифрования.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Однако Дуров не гарантирует доступность сервиса без использования VPN.
Международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг самых защищенных месенджеров. Первую строчку заняли Facebook Messenger и WhatsApp (оба они принадлежат компании Facebook)
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Е. Разумный / Ведомости
WhatsApp поделил первое место среди самых безопасных с Facebook Messenger, получив 67 баллов из 100 возможных
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Н. Рыхлик / Ведомости
Второе место у iMessage (73 балла). В первую очередь эксперты рассматривали наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз
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Н. Рыхлик / Ведомости
Еще один мессенджер от Apple - FaceTime - также на втором месте (67 баллов). End-to-end шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя) включено по умолчанию у шести мессенджеров из списка
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Е. Разумный / Ведомости
Telegram, разработанный основателем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым, оказался на третьей строчке. Он набрал 67 баллов, однако авторы рейтинга подчеркивают, что end-to-end шифрование в Telegram не включено по умолчанию. «Жаль, что «неправительственные организации» действуют как pr-инструмент правительства и корпораций», - прокомментировал рейтинг в Twitter Павел Дуров
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Е. Разумный / Ведомости
Новый мессенджер от Google с end-to-end шифрованием — Allo (компания выпустила его в мае 2016 г.) набрал 53 балла, заняв четвертую строчку рейтинга
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Е. Разумный / Ведомости
Такое же количество баллов (53) у еще одного мессенджера от Google - Duo
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Е. Разумный / Ведомости
Еще один мессенджер от Google - Hangouts, позволяющий пользователю обмениваться sms и mms без end-to-end шифрования, также набрал 53 балла
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Е. Разумный / Ведомости
Приложение для обмена мгновенными сообщениями Line от одноименной японской компании набрало 47 баллов
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Е. Разумный / Ведомости
Мессенджер Viber также набрал в рейтинге 47 баллов
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Е. Разумный / Ведомости
Skype не вошел в десятку самых безопасных мессенджеров, набрав 40 баллов. Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Snapchat, Blackberry Messenger, QQ и WeChat