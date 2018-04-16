WSJ рассказала о проблемах Дерипаски при получении визы в США
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6 апреля связи Олега Дерипаски с Владимиром Путиным «стали его главным пассивом», пишет The Wall Street Journal
Олег Дерипаска, против которого США 6 апреля ввели санкции, долгие годы пытался, но не мог туда попасть. США отказывали ему в выдаче визы, считая, что в прошлом у него были связи с организованной преступностью со времен так называемых алюминиевых войн в 1990-е гг., когда велась борьба за контроль над активами в алюминиевой отрасли.
Дерипаска регулярно отрицал наличие подобных связей, а для того чтобы убедить американские власти, нанимал крупные лоббистские фирмы и бывшего сенатора Боба Доула, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Во время президентства Джорджа Буша-младшего, рассказал газете бывший высокопоставленный американский чиновник, Владимир «Путин и его министр иностранных дел часто поднимали вопрос о визе [для Дерипаски] в разговорах с Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс» (имя министра не названо, но в период нахождения Райс на этой должности им был Сергей Лавров). «Там были более тесные отношения, чем казалось», – сказал этот чиновник.
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