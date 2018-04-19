Forbes назвал 200 богатейших бизнесменов России

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин Андрей Гордеев / Ведомости

Forbes опубликовал 15-й ежегодный рейтинг богатейших предпринимателей России. Возглавил список российского журнала владелец НЛМК Владимир Лисин. Его состояние Forbes оценивает в $19,1 млрд. Миллиардер увеличил свое состояние за год на $3 млрд.

Издание отмечает, что бизнесмен возглавил рейтинг богатейших россиян в третий раз. Лисин занимал первую строчку в списке в 2010 и 2011 гг. с состоянием $15,8 млрд и $24 млрд соответственно, пишет Forbes.

На втором месте оказался основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние, по оценке Forbes, - $18,7 млрд. На третьем месте - лидер прошлогоднего рейтинга, основной владелец нефтехимической компании «Сибур» и газовой «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние, по данным Forbes, сократилось за год на $400 млн и теперь составляет $18 млрд.

Издание отмечает, что несмотря на стагнацию рынка и санкции, для многих участников российского списка прошедший год оказался удачным. Совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов России увеличилось на $25 млрд до $485 млрд, а их количество выросло с 96 до 106. Порог отсечения Forbes сохранил на прежнем уровне — $500 млн. «Входной билет» в топ-10 рейтинга в этом году составил $12,5 млрд (в 2017 г. — $12,4 млрд).

В 2018 г. Forbes включил в рейтинг одиннадцать новичков. Среди них ростовский бизнесмен греческого происхождения, владелец группы «Агроком» Иван Саввиди - его состояние оценено в $1,9 млрд. Ранее Bloomberg писал, что Саввиди стал долларовым миллиардером после продажи «Донского табака» японской корпорации Japan Tobacco. В рейтинге Forbes предприниматель оказался на 52-м месте.

В список также впервые вошел Саид Гуцериев (состояние Forbes оценивает в $700 млн), младший сын миллиардера Михаила Гуцериева. 135-е место в рейтинге он занял благодаря тому, что получил от отца акции нефтяных компаний группы «Сафмар» — «Русснефти», «Нефтисы», «Фортеинвеста», и торговых сетей — «Эльдорадо» и «М.Видео». Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук оказалась на 165-м месте - ее состояние оценивается в $600 млн. Замыкает список новичков рейтинга основатель ABBY Давид Ян, его Forbes поместил на 200-е место с состоянием в $500 млн.

Российский Forbes публикует свой список через полтора месяца после выхода рейтинга богатейших людей мира в американском Forbes. В список американского издания входят только долларовые миллиардеры.

Десять богатейших россиян по версии Forbes