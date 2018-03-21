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Bloomberg нашел нового долларового миллиардера в России

Ростовский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди после продажи «Донского табака» японской корпорации Japan Tobacco пополнит список российских долларовых миллиардеров, сообщает Bloomberg.

Japan Tobacco 16 марта сообщила о покупке «Донского табака» примерно за 100 млрд руб. с учетом долга в 10 млрд руб., или за $1,76 млрд. Транзакция, которая, как ожидается, будет проведена в III квартале этого года, позволит Саввиди войти в рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. О том, что сделка может сделать Саввиди долларовым миллиардером, ранее писал российский Forbes.

Bloomberg отмечает, что о сделке Саввиди было объявлено через пять дней после инцидента на футбольном матче в Греции. Предприниматель, владеющий греческим клубом ПАОК, прервал игру команды с АЕК в Салониках. Незадолго до конца матча при счете 0:0 Саввиди выбежал на поле и набросился с обвинениями на арбитра, который не засчитал гол его команды. Бизнесмена от судьи отвели охранники. Впоследствии Саввиди принес извинения за поступок.

«Донской табак», входящий в группу «Агроком» Саввиди, - последний российский независимый производитель сигарет. Рынок давно поделен между транснациональными компаниями: кроме Japan Tobacco это Philip Morris и British American Tobacco. Приобретая «Донской табак», японская корпорация получит 6,7% российского рынка сигарет. Это одна из крупнейших сделок в истории российского табачного рынка.

«Агроком» также владеет одним из крупнейших в мире производителем пищевой упаковки «Атлантис-пак» и производителем колбас «Тавр». На развитии этих проектов группа намерена сконцентрироваться после закрытия сделки с Japan Tobacco. Гендиректор «Агрокома» Сергей Сапотницкий подчеркивал, что решение о продаже «Донского табака» – взвешенное и продуманное: с учетом обстоятельств, сложившихся на рынке – падения продаж, ужесточения регулирования и акцизной политики, роста теневой составляющей – стало очевидно, что возможности для развития предприятия год от года сокращаются.

Продажи сигарет в России падают последние восемь лет, как и их легальное производство. Рынок нелегальной продукции, напротив, растет: в 2017 г. в два раза, по данным Nielsen. Государство продолжает ужесточать регулирование рынка: закрытая выкладка в магазинах, запрет на рекламу и курение в общественных местах. Кроме того, чиновники не первый год грозят ввести обезличенную упаковку.

Знакомый Саввиди говорил «Ведомостям», что предприниматель давно собирался продать компанию – он понимал, что своими силами уже не сможет развивать этот бизнес.

С 2012 г. Саввиди активно инвестировал в Грецию. Там он приобрел футбольный клуб PAOK, производителя сигарет SEKAP (компания вошла в сделку с Japan Tobacco), контроль в производителе минеральной воды Souroti и вместе с пулом инвесторов вложился в порт Салоники. Тогда же российский бизнесмен получил гражданство Греции.

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