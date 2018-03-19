Крупнейший российский производитель сигарет оценен в 100 млрд рублей
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Один из мировых табачных лидеров – Japan Tobacco Inc. (JTI) сообщила о покупке «Донского табака». Сумма сделки оценивается примерно в 100 млрд руб. с учетом долга в 10 млрд руб., или около $1,76 млрд. Гендиректор «Агрокома» (в группу входит «Донской табак») Сергей Сапотницкий подтвердил сделку.
«Это поглощение показывает наше стремление укрепить позицию лидера в России. На протяжении нескольких лет этот рынок был опорным для роста выручки группы. Сделка увеличит нашу долю на рынке примерно до 40% и немедленно скажется на прибыли», – говорится в пресс-релизе JTI. Доля «Донского табака» на рынке России – около 7%. Его основные бренды – «Донской табак», Kiss и Play, указано там же. Также JTI рассчитывает нарастить выручку на 4% в 2018 г. и сохранить текущую операционную прибыль, следует из сообщения.
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