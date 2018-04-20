Немецкая Bayer согласилась поделиться технологиями с Россией

Ina Fassbender / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила слияние немецкой Bayer и американской Monsanto. В обмен немецкая компания согласилась передать России некоторые свои цифровые решения в сельском хозяйстве и технологии в области селекции семян. Об этом было объявлено на брифинге в ФАС в пятницу, трансляция велась на сайте антимонопольной службы.

«Огромная сделка по поглощению компанией Bayer компании Monsanto в российской юрисдикции завершена, антимонопольный орган выдал свое согласие на эту сделку», - заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев. ФАС выдала компаниям предписание о мерах, направленных на повышение конкуренции в агропромышленном комплексе. Срок его действия составляет пять лет. За это время Bayer должна передать оговоренные технологии в российское сельское хозяйство.

Артемьев добавил, что ФАС потребует от двух других крупных компаний - швейцарской Syngenta и американской DuPont - работать в России на тех же условиях, что и Bayer, согласившаяся передать России часть своих технологий. Это делается для того, чтобы все компании находились в равных условиях и конкуренты немецкого концерна не получили «необоснованных преимуществ, которых на самом деле быть не должно», подчеркнул руководитель ФАС.

На брифинге генеральный представитель Bayer AG в России и странах СНГ Нильс Хессманн рассказал, что немецкая компания согласилась содействовать в создании в России научно-учебного центра биотехнологий растений. Компания будет обучать российских специалистов и обмениваться с ними опытом в области селекции.

Кроме того, Россия, по его словам, получит «недискриминационный доступ к цифровым технологиям цифрового земледелия - цифровым приложениям и цифровой платформе, над которыми работает Monsanto». Это произойдет после коммерческого запуска соответствующих технологий на территории России.

Bayer также передаст некоторые технологии в селекции семян. Согласно предписанию ФАС, Россия получит молекулярные средства селекции кукурузы, рапса, пшеницы, сои и овощных культур (томатов, огурцов и капусты), а также отдельных гермоплазм по указанным культурам, за исключением овощных. Об этом говорится в пресс-релизе немецкой компании.

«Получение данного одобрения – это еще один значимый шаг на пути к закрытию сделки. Мы рады, что нам удалось прийти к взаимопониманию и достичь соглашения с ФАС», – отметил Хессманн. Координацию трансфера технологий возьмет на себя Центр технологического трансфера (ЦТТ) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Центр будет отбирать заинтересованных получателей трансфера технологий и отслеживать выполнение предписания.

Bayer договорилась купить Monsanto за $66 млрд еще в 2016 г. Слияние двух компаний должно привести к созданию крупнейшего в мире производителя гербицидов и генетически модифицированных семян. Сейчас регуляторы разных стран, где представлены обе компании, решают вопрос об одобрении сделки. Из 30 юрисдикций слияние одобрили две трети регуляторов, в том числе регуляторы Бразилии, Китая и России, уточнил представитель Bayer AG в России и странах СНГ.

В России антимонопольный регулятор изначально потребовал от Bayer передать российским компаниям технологии в области селекции семян. Эти технологии необходимы для создания новых сортов и гибридов, применимых в российском климате. Кроме того, ФАС требовала передать России базы данных для цифрового земледелия. Bayer в ответ подала на ФАС в суд и предупредила, что может уйти из России из-за действий российского регулятора. Но 16 марта ФАС заявила, что на переговорах с руководством немецкого концерна удалось достигнуть взаимопонимания.