Бизнес / Транспорт

Власти придумали новое требование для российских авиакомпаний

Они хотят, чтобы на их иностранных самолетах обязательно стоял ГЛОНАСС
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При закупке иностранных самолетов российской авиакомпанией на них обязательно нужно устанавливать модуль ГЛОНАСС, сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с президентом. Делать это должен производитель, считает он: «Это не такая большая проблема, а для нас важно». «Правильно абсолютно», - поддержал его Владимир Путин (их слова приводит пресс-служба Кремля).

По данным Рогозина, в парке российских авиакомпаний более 600 иностранных самолетов. Авиакомпании их не покупают, а берут в лизинг. Но требование по оснащению ГЛОНАСС будет распространяться на все суда, которые эксплуатируют российские авиакомпании вне зависимости от их владельца, следует из проекта приказа, который разработал Минтранс. Министерство предлагает внести изменение в Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации»: все суда максимальной взлетной массой свыше 5,7 т. должны оснащаться аппаратурой ГЛОНАСС, если установка такого оборудования предусмотрена документацией разработчика, говорится в документе. Министерство планирует, что приказ вступит в силу с 2022 г. Но коснется он и уже существующего парка, следует из документа.

«Для установки модулей ГЛОНАСС потребуется вносить изменения в конструкцию судна, это обычно стоит десятки миллионов долларов для каждого типа самолета», - говорит гендиректор Infomost Борис Рыбак. Переговоры с Airbus и Boeing будут длительными, добавляет он. Сколько будет стоить установка самого модуля, если одобрить такое изменение в конструкцию, трудно сказать: оборудования ГЛОНАСС для самолетов еще не существует, говорит Рыбак. Не может оценить стоимость модуля и топ-менеджер российской авиакомпании.

Изменения придется сертифицировать в регуляторах США и Европы, продолжает Рыбак. «И как к любому оборудованию для самолетов, там будут серьезнейшие требования к материалам, безопасности, пожаростойкости, устойчивости к нагреванию, условиям его работы от бортовой сети и так далее», - говорит топ-менеджер авиакомпании. Если такое требование появится, то согласовывать с производителями и иностранными регуляторами изменения в конструкции должны будут не авиакомпании, а российские власти, рассчитывает он.

«Российские компании эксплуатируют, если учитывать все модификации, десятки типов иностранных лайнеров. И договариваться с производителями об изменении конструкции каждого из них придется все-таки самим перевозчикам. Возможно, и оплачивать изменение конструкции», - предупреждает ведущий эксперт Центра инфраструктурных проектов Высшей школы экономики Андрей Крамаренко. Придется договариваться об установке модулей на конкретные самолеты и с лизинговыми компаниями, добавляет он.

«ГЛОНАСС был бы резервным источником связи для судов, но для пилотирования он не нужен. Это часть государственной политики», - говорит Рыбак.

«Ведомости» направили запросы в Airbus, Boeing и Минтранс.

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