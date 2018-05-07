Поставщики добиваются права привозить ритейлерам не весь заказанный товар

Статья опубликована в № 4561 от 07.05.2018 под заголовком: Меньше товара без штрафа

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Розничные сети объясняют жесткие требования к поставщикам интересами покупателя и собственными рисками Евгений Егоров / Ведомости

Союзы производителей и поставщиков пожаловались на завышенные требования сетей к поставке заказанного товара и штрафы. Обращения получила комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП), сказано в ее протоколе. «Ведомости» ознакомились с его копией, достоверность документа подтвердили три участника комиссии. Комиссия регулирует отношения ритейла и поставщиков и решает спорные ситуации в соответствии с кодексом, который четыре года назад добровольно подписали все крупнейшие участники рынка.

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