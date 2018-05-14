Бизнес / Транспорт

«Победе» не удалось наказать пассажира за курение на борту

Лоукостер обещает впредь тщательнее собирать доказательства
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Коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда отказала 100%-ной «дочке» «Аэрофлота» – лоукостеру «Победа» в иске к М. Халилову на 194 500 руб. В декабре 2017 г. эту сумму взыскал с Халилова Тосненский городской суд. Бортпроводник «Победы» обвинил Халилова в курении на борту, после чего экипаж совершил экстренную посадку и передал пассажира полиции. После этого авиакомпания решила взыскать с Халилова затраты на вынужденную посадку самолета. Он летел из Санкт-Петербурга в Махачкалу и был высажен во «Внуково».

Апелляционная инстанция 12 апреля отменила решение Тосненского городского суда и в иске «Победе» отказала. Мотивировочная часть решения опубликована на сайте облсуда.

Халилов утверждал, что не курит, а дым в туалетной комнате самолета остался после мужчины, посетившего ее до него. Он даже предлагал провести обыск, чтобы доказать, что у него нет сигарет и зажигалки. При этом Тосненский суд не стал оценивать показания двух пассажиров (одна из них – мать Халилова), которые видели, как перед тем из туалетной комнаты выходил другой пассажир, говорится в решении апелляционной инстанции. «Победа» в суде заявляла, что датчики дыма сработали в тот момент, когда в туалете находился Халилов. Но в суд первой инстанции лоукостер не представил документов и сертификатов датчика, подтверждающих скорость срабатывания и объем необходимого для этого дыма, указал областной суд. Также акт о нарушении правил поведения на борту подписал только один бортпроводник. Наконец, Халилов не был оштрафован полицией за курение на борту (штраф 500–1500 руб.) из-за отсутствия в его действиях состава нарушения.

Войну курильщикам «Победа» объявила в июле 2017 г. Авиакомпания пообещала, что в случае курения на борту будет прерывать полет, сажать самолет в ближайшем аэропорту, передавать курильщика полиции и взыскивать с пассажира затраты на вынужденную посадку. С начала 2017 г. до середины июля 2017 г. лоукостер зафиксировал около 30 случаев курения на борту. Ужесточение мер помогло: в следующие пять месяцев (до середины декабря) было зафиксировано всего шесть эпизодов, в каждом случае полет прерывался и курильщик высаживался в ближайшем аэропорту. Ко всем были поданы иски, первым был рассмотрен иск к Халилову.

Представитель «Победы» Елена Селиванова пока не сообщила, были ли с тех пор новые «посадки» и как завершились остальные процессы с курильщиками. Но лоукостер не откажется от метода борьбы с курильщиками. «Мы провели работу над ошибками и тщательнее собираем и документируем весь материал, чтобы курильщика гарантированно привлекали к административной ответственности и не оставалось шансов избежать возмещения ущерба за вынужденную посадку», – говорит Селиванова. «Победа» обжалует решение Леноблсуда, обещает она: полиция почему-то не привлекла курильщика к административной ответственности, поэтому суд и усомнился в его виновности. Детектор дыма срабатывает почти мгновенно, добавила Селиванова.

«Ключевое доказательство в таком споре – протокол об административном правонарушении, составляемый правоохранительными органами. В данном деле такого протокола нет и устранить этот недостаток лоукостер не сможет, поэтому дальнейшее оспаривание перспектив, скорее всего, не имеет», – говорит адвокат Московского центрального филиала Московской областной коллегии адвокатов Любовь Киселева.

Зато у пассажира есть возможность взыскать с авиакомпании расходы на адвоката, а также неустойку за ненадлежащее оказание услуг перевозки, добавляет Киселева. В рамках такого иска можно заявлять требование и о возмещении морального вреда.

Халилов не подавал встречного иска к «Победе» о взыскании своих затрат и морального ущерба.

Вынужденная посадка по соображениям безопасности – это способ предъявить курильщику крупный иск. Ведь если просто передать его полиции в аэропорту прилета, материальных претензий авиакомпания ему предъявить не может, так как убытков не понесла, оценивал гендиректор Infomost Борис Рыбак. Посадка в промежуточном аэропорту как раз и создает существенные дополнительные расходы. К тому же это серьезные неудобства для нарушителя, ведь ему придется за свой счет добираться до места назначения.

Другие крупные авиакомпании – «Аэрофлот», S7, Utair, «Уральские авиалинии» – за курение самолеты вынужденно не сажают. Но с 1 июня авиакомпании смогут вносить курильщиков, как и других нарушителей правил поведения на борту, в черные списки и в дальнейшем отказывать им в перевозке.

С чего начинался «Аэрофлот»

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