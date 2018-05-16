ВТБ банкротит бывшего владельца «Трансаэро»

Плешаковы (на фото Александр Плешаков) не поручались по кредитам «Трансаэро», рассказывали ранее трое банкиров Сергей Портер / Ведомости

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление ВТБ о банкротстве Александра Плешакова, первое заседание назначено на 6 июня.

Плешаков был контролирующим акционером авиакомпании «Трансаэро» (59,48% на конец 2016 г.), у которой к сентябрю 2015 г. не осталось средств на операционную деятельность. Она была вторым после «Аэрофлота» перевозчиком в стране. Работу «Трансаэро» почти два месяца финансировал «Аэрофлот», одно время планировавший поглотить конкурента, но 26 октября 2015 г. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Трансаэро». В декабре 2015 г. в «Трансаэро» введено наблюдение, в сентябре 2017 г. - конкурсное производство.

Плешаков с супругой Ольгой – они вместе создали «Трансаэро» в 1992 г. и попеременно были ее гендиректорами – еще осенью 2015 г. уехали из России, рассказывали «Ведомостям» несколько кредиторов и знакомых Плешаковых. Об этом же сообщал Forbes со ссылкой на источники. В 2017 г. Плешаков сообщал американскому суду, что живет в Азербайджане и государствах Евросоюза.

«Трансаэро» осталось должно кредиторам около 250 млрд руб., из которых сможет вернуть в лучшем случае 1–2 коп. на рубль долга, рассказывал представитель авиакомпании. Около 90 млрд руб. из этой суммы – долг перед более чем 20 банками, в том числе перед ВТБ – 9 млрд. По кредиту ВТБ «Трансаэро» в 2014 г. получило госгарантии. Плешаковы не поручались по кредитам «Трансаэро», рассказывали три банкира.

Плешаков должен ВТБ 563 300 руб. и $300 – эту сумму взыскал с него Никулинский суд Москвы, в феврале решение вступило в законную силу. В январе 2015 г. Плешаков заключил с ВТБ договор на оказание услуг депозитария, но услуги по учету ценных бумаг не оплачивал, говорится в решении суда.

Пресс-служба ВТБ не ответила на запрос «Ведомостей».

МТС-банк, которому авиакомпания осталась должна 4,1 млрд руб., подал иск в суд Южного округа Флориды с требованием обязать Плешакова раскрыть информацию о своих активах по всему миру. «Трансаэро» получала кредиты в МТС-банке мошенническим путем и платила дивиденды акционерам, заявил банк суду, за счет активов Плешакова планируется покрыть долг компании. В августе 2017 г. суд иск удовлетворил, Плешаков подал апелляцию.

При подаче заявления на банкротство физлица возможны два варианта дальнейших событий: человек может сам представить план погашения долга и его утвердит суд, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Или будет введено внешнее управление, при котором управляющий будет изыскивать активы человека для уплаты долга, в том числе сможет оспаривать сделки должника до банкротства по выводу его активов, сказал Александров.