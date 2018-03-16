«Трансаэро» до сих пор создает проблемы «ВЭБ-Лизингу»

Компания скоро начнет получать заказанные под перевозчика 42 самолета, но не может найти им новых хозяев

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Команде председателя ВЭБа Сергея Горькова (на фото слева) приходится разбираться с наследством его предшественника Владимира Дмитриева (справа) Евгений Разумный / Ведомости

Для последующей поставки «Трансаэро» «ВЭБ-лизинг» несколько лет назад заключил твердые контракты на покупку 22 самолетов Boeing 737 MAX и 20 Airbus 320 neo. Но сейчас не может найти клиентов для этих самолетов. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры трех лизинговых компаний и двух авиакомпаний. Эти заказы «ВЭБ-лизинг» делал до падения в 2014 г. цен на нефть, когда авиационная отрасль в России еще росла, утверждают два собеседника «Ведомостей». «Трансаэро» разорилась и прекратила полеты в октябре 2015 г.

Согласно контракту «ВЭБ-лизинг» получит первые два B737 MAX в конце 2018 г., переносов сроков поставок не планируется, рассказала представитель Boeing Елена Александрова. Представитель Airbus сроки поставок не комментирует. Сам «ВЭБ-лизинг» прошлым летом сообщал, что первые А320 neo придут в 2019 г.

A320 neo и B737 MAX – новейшие ремоторизированные модели среднемагистральных судов, их топливная эффективность примерно на 15% выше, чем у предыдущих моделей – А320 сео и В737 Next Generation. Поставки судов авиакомпаниям начались соответственно в 2016 и 2017 гг. В России только крупнейший частный игрок S7 эксплуатирует А320 neo (пока четыре в парке), она же первой получит в этом году В737 МАХ.

За все 42 самолета внесена предоплата, отказ «ВЭБ-лизинга» от судов приведет к ее потере, говорят два собеседника «Ведомостей». Предоплата составляет минимум 10% от цены покупки, но может достигать и 15–20%, отмечают топ-менеджеры двух лизинговых компаний и авиакомпании. Рыночная цена (половина от каталожной) одного А320 neo составляет примерно $56 млн, одного В737 МАХ – $58,5 млн. Получается, общая сумма сделки могла составить примерно $2,4 млрд, а «ВЭБ-лизинг» уже мог внести около $240 млн предоплаты. Также производители скорее всего потребовали бы возместить потери, которые они понесут при перепродаже самолетов, говорит топ-менеджер лизинговой компании.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}