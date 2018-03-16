«Трансаэро» до сих пор создает проблемы «ВЭБ-Лизингу»
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Для последующей поставки «Трансаэро» «ВЭБ-лизинг» несколько лет назад заключил твердые контракты на покупку 22 самолетов Boeing 737 MAX и 20 Airbus 320 neo. Но сейчас не может найти клиентов для этих самолетов. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры трех лизинговых компаний и двух авиакомпаний. Эти заказы «ВЭБ-лизинг» делал до падения в 2014 г. цен на нефть, когда авиационная отрасль в России еще росла, утверждают два собеседника «Ведомостей». «Трансаэро» разорилась и прекратила полеты в октябре 2015 г.
Согласно контракту «ВЭБ-лизинг» получит первые два B737 MAX в конце 2018 г., переносов сроков поставок не планируется, рассказала представитель Boeing Елена Александрова. Представитель Airbus сроки поставок не комментирует. Сам «ВЭБ-лизинг» прошлым летом сообщал, что первые А320 neo придут в 2019 г.
A320 neo и B737 MAX – новейшие ремоторизированные модели среднемагистральных судов, их топливная эффективность примерно на 15% выше, чем у предыдущих моделей – А320 сео и В737 Next Generation. Поставки судов авиакомпаниям начались соответственно в 2016 и 2017 гг. В России только крупнейший частный игрок S7 эксплуатирует А320 neo (пока четыре в парке), она же первой получит в этом году В737 МАХ.
За все 42 самолета внесена предоплата, отказ «ВЭБ-лизинга» от судов приведет к ее потере, говорят два собеседника «Ведомостей». Предоплата составляет минимум 10% от цены покупки, но может достигать и 15–20%, отмечают топ-менеджеры двух лизинговых компаний и авиакомпании. Рыночная цена (половина от каталожной) одного А320 neo составляет примерно $56 млн, одного В737 МАХ – $58,5 млн. Получается, общая сумма сделки могла составить примерно $2,4 млрд, а «ВЭБ-лизинг» уже мог внести около $240 млн предоплаты. Также производители скорее всего потребовали бы возместить потери, которые они понесут при перепродаже самолетов, говорит топ-менеджер лизинговой компании.
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