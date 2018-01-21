Росавиация проиграла «Трансаэро»

Невыплаченные «Трансаэро» субсидии были потрачены в 2016 г. на субсидирование перелетов Андрей Махонин / Ведомости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал Росавиацию выплатить авиакомпании «Трансаэро» 664 млн руб. субсидий за перевозки пассажиров на Дальний Восток в 2015 г., решение вынесено 29 декабря прошлого года. Месяцем ранее суд присудил авиакомпании 25 млн руб. субсидий за перевозки в Калининград, это решение Росавиация успела обжаловать, апелляционная инстанция начнет рассмотрение 30 января.

«Трансаэро», некогда второй перевозчик в России, прекратила полеты в октябре 2015 г., два месяца спустя в компании было введено внешнее наблюдение, в сентябре 2017 г. – конкурсное производство.

В 2015 г. Росавиация отказалась выплатить «Трансаэро» субсидии под тем предлогом, что у компании были долги по налогам и другим платежам в бюджет. «Трансаэро» оспорила отказ в суде, но проиграла во всех трех инстанциях. Летом 2017 г. Верховный суд отменил эти решения. По правилам предоставления субсидий и условиям договора «Трансаэро» и не должна была подтверждать отсутствие долга перед бюджетом, объяснила вердикт коллегия Верховного суда.

При новом рассмотрении исков в арбитраже Санкт-Петербурга Росавиация проиграла. Прежде «Трансаэро» взыскивала за перевозки на Дальний Восток 595 млн руб., но к повторному рассмотрению представила уточненные расчеты и сумела отсудить на 69 млн руб. больше.

«Учитывая определение Верховного суда и его формулировки, решения в пользу авиакомпании были предрешены. Ответчик может обжаловать эти решения, но при каждом новом рассмотрении в последующей инстанции шансов на успех будет все меньше», – рассуждает управляющий партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев. «Решения Верховного суда оказывают серьезное влияние на суды всей системы, и, чтобы решение в апелляционной инстанции было в пользу Росавиации, ей нужны новые и крайне убедительные доводы», – согласен исполнительный директор Heads Consulting Никита Куликов.

Представитель Росавиации на запрос не ответил. Невыплаченные «Трансаэро» субсидии были потрачены в 2016 г. на субсидирование перелетов. Иски «Трансаэро» составляют почти 10% всей программы субсидирования перелетов в 2018 г. – на нее Росавиация планирует направить 7,2 млрд руб.

Деньги и долги

Если апелляция оставит решение первой инстанции в силе, «Трансаэро» сможет получить исполнительный лист. «При взыскании денег с органов власти возможны разные ситуации: иногда приставы без проблем списывают денежные средства со счетов, иногда на счетах может не оказаться достаточной суммы, иногда процесс взыскания тормозят казначейства из-за того, что эти деньги надо сначала заложить в бюджет», – говорит Ковалев. Но Росавиация – это федеральное ведомство с признаками юридического лица, поэтому она должна будет вначале исполнить решение суда, а потом искать источники для покрытия непредвиденных затрат, например запрашивать дополнительное бюджетное финансирование, продолжает эксперт.

«Трансаэро» должна кредиторам 250–260 млрд руб., при введении конкурсного производства у нее было активов всего на несколько миллиардов рублей. Если средства по искам будут взысканы, то пойдут в конкурсную массу, из которой в первую очередь погашаются текущие расходы – на процедуры наблюдения и конкурсного производства, оставшееся идет на обязательства по зарплатам, после этого – на обязательства перед остальными кредиторами, в том числе перед органами власти в лице налоговой, перечисляет Ковалев.

При наблюдении текущие расходы «Трансаэро» составляли примерно 10–15 млн руб. в месяц – в основном на зарплаты оставшимся сотрудникам (бухгалтерам и специалистам, проводившим инвентаризацию и реализацию имущества), при конкурсном производстве текущие расходы снизились примерно втрое, говорит бывший сотрудник «Трансаэро», близкий к руководству компании.

Менеджмент «Трансаэро» до введения конкурсного производства полностью погасил долги по зарплатам и отпускам на сумму более 4 млрд руб., но оставались долги по выходным пособиям, рассказывал прошлым летом представитель «Трансаэро». С конкурсным управляющим «Трансаэро» Михаилом Котовым связаться не удалось.