Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: ВЭБ продает четыре А380
ВЭБ продает четыре А380
Эти самолеты были заказаны для «Трансаэро»
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Представитель ВЭБа не ответил, каков новый срок поставки этих самолетов
Максим Стулов / Ведомости
«ВЭБ-лизинг» планирует в 2018 г. продать контракт на поставку Airbus 380, которые были заказаны для «Трансаэро», говорится в презентации к заседанию наблюдательного совета ВЭБа 5 октября. «Ведомости» ознакомились с документом, человек, близкий к ВЭБу, подтвердил верность этих данных.
Четыре новых А380, самых вместительных пассажирских самолетов, «Трансаэро» заказала в 2011 г. В 2012 г. «ВЭБ-лизинг» сообщил, что купит эти суда и передаст их «Трансаэро» в лизинг – каталожная цена самолетов тогда составляла $1,576 млрд, т. е. стоимость самолетов составила бы примерно $800 млн, так как покупная цена примерно вдвое ниже каталожной (см. график на стр. 17). Сейчас каталожная цена четырех А380 – $1,75 млрд.
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