Из «Пятерочки» ушли директора по регионам и по персоналу Максим Стулов / Ведомости

Директор региональной сети «Пятерочка» и ее директор центрального дивизиона Артем Смоленский покинул Х5 Retail Group. Также из компании ушла несколько недель назад директор по персоналу «Пятерочек» Татьяна Князева. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к обеим сторонам, и подтвердил представитель группы.

Смоленский был операционным директором «Пятерочки» с 2014 г., а на должность директора региональной сети «Пятерочка» он был назначен два года назад. Как сообщало отраслевое издание retailer.ru, новая должность была создана из-за активного развития сети магазинов у дома. Это должно было повысить управляемость сетью, ссылалось издание на документы компании.

По словам представителя Х5, помимо Смоленского и Князевой еще несколько менеджеров покидают компанию. Кто именно, он не раскрыл. «Обновление команды даст новые возможности перспективным внутренним кандидатам и позволит точнее соотнести компетенции команды с новыми задачами. Мы уверены, что сможем удержать в компании всех, кто нам интересен», - говорит он «Ведомостям».

Сейчас обязанности гендиректора «Пятерочек» выполняет главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. Ранее он говорил, что новый руководитель формата будет найден из внутренних кандидатов. Исполняющим обязанности Смоленского стал директор по развитию «Пятерочек» Игорь Плетнев.

Смоленский покинул Х5 через несколько недель после того, как из группы ушла гендиректор «Пятерочек» Ольга Наумова. 16 мая «Магнит» объявил, что Наумова назначена его исполнительным директором. Она будет отвечать за операционное управление и развитие всех форматов магазинов, коммерческий блок, ценообразование, маркетинг, эксплуатацию, логистику, собственные производства. Ритейлер собирается «в кратчайшие сроки сформировать новую стратегию развития», заявил гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан: «Компании необходимы новые прорывные решения, чтобы вернуть лидерство в секторе». По его мнению, опыт Наумовой в маркетинге и управлении поможет «Магниту» достичь цели.

Наумова работала в X5 с 2013 г., при ней основное подразделение группы смогло восстановить рост бизнеса и вернуть лидерство по обороту в ритейле, обогнав «Магнит».

Источник, знакомый со Смоленским и Князевой, говорит, что менеджеры также перейдут работать в «Магнит». Связаться с самими менеджерами оперативно не удалось. Пресс-служба «Магнита» не ответила на вопросы «Ведомостей».