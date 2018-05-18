«Роснефть» угодила в межгосударственный конфликт
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В четверг утром «Роснефть» оказалась участницей международного скандала. Официальный представитель МИД Китая Лу Кан, отвечая на вопрос, может ли вьетнамская «дочка» «Роснефти» – Rosneft Vietnam BV вести бурение в той части Южно-Китайского моря, которую Китай считает своей, заявил, что «никакая страна, организация, компания или физическое лицо не может заниматься нефтегазовой разведкой или разработкой месторождений в китайских водах без разрешения Пекина». Лу призвал стороны искренне уважать суверенные и юрисдикционные права Китая и не делать ничего, что могло бы повлиять на двусторонние отношения и региональный мир и стабильность.
Несколько часов спустя Кремль дистанцировался от проблемы. «Роснефть» не консультировалась с Кремлем по вопросу бурения на шельфе Южно-Китайского моря», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и сообщил, что «согласно заявлениям компании она работает в строгом соответствии со своими лицензиями». Это подтвердила и сама «Роснефть»: «Компания работает на шельфе Республики Вьетнам в полном соответствии с межправительственными соглашениями и международными правовыми нормами. Проект компании на шельфе Южно-Китайского моря реализуется 16 лет и до настоящего времени никаких вопросов не вызывал».
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