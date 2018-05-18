Инвестор «Делимобиля» откроет прокат электросамокатов в Москве

Такие сервисы будут хорошо востребованы среди молодежи, рассуждает директор Института транспорта ВШЭ Михаил Блинкин Александр Демьянчук / ТАСС

В Москве запустился сервис краткосрочной аренды электросамокатов «Делисамокат», сообщила одноименная компания.

Единственный владелец «Делисамоката», по «СПАРК-Интерфаксу», – Винченцо Трани, президент «Микро капитал групп», основного акционера крупнейшего каршеринга в России «Делимобиль».

В Москве появятся 1650 электросамокатов, 12 стационарных пунктов их аренды в центре и 13 переносных станций в автомобилях за пределами ТТК для них, отмечается в сообщении компании.

«Делисамокат» подходит для поездок на расстояние до 5 км, может развивать скорость до 25 км/час и поддерживает заряд в среднем на 15–20 км поездки, указано в пресс-релизе. Проект поможет притянуть молодую аудиторию и помочь ей привыкнуть к бренду, объясняет представитель «Делисамоката» - так в каршеринге появится больше молодых клиентов, рассчитывает он.

Такие сервисы будут востребованы среди молодежи, рассуждает директор Института транспорта ВШЭ Михаил Блинкин: это поколение предпочитает короткие поездки в 5–8 км преодолевать своим ходом, а немоторизированные транспортные средства пользуются большим спросом. Бизнесу свойственно заполнять свободные ниши, а самокаты – одна из них, считает эксперт, ну а если проект «не пойдет», инвестиции в него небольшие.

До конца 2019 г. компания планирует увеличить количество самокатов до 15 000 шт., размер инвестиций составит 15 млн евро. Час аренды стоит 100 руб., а день – 450 руб. Сервис будет доступен с 7 утра до 23 вечера.

Регистрация доступна совершеннолетним пользователям через сайт и приложение: при регистрации необходимо прикрепить фото паспорта и селфи с ним, а клиентам «Делимобиля» регистрация не нужна. В приложении нужно забронировать самокат и забрать его в течение 20 минут, предварительно показав паспорт. Вернуть самокат можно в любом пункте проката.

Аналогичный проект планирует другой сервис поминутной аренды машин, YouDrive, рассказал его представитель: сейчас идет тестирование в закрытом режиме, а с 28 мая самокаты станут доступны всем желающим. В сервис аренды самокатов YouDrive вложил около 20 млн руб., рассказал его представитель.

Компания сделала приложение для аренды электросамокатов YouDrive lite. Способ аренды отличается: самокаты можно найти и оставить на любой городской велопарковке в переделах Садового кольца, стоить такой прокат будет 5 руб. в минуту (300 руб. в час). Пока компания закупила 200 электросамокатов. Аналогично «Делисамокату» регистрация возможна через приложение YouDrive Lite или сайт, а для пользователей каршеринга регистрация не нужна.

YouDrive развивается как маркетплейс транспортных услуг: на его платформе работают каршеринговые сервисы, сервис аренды такси, а запуск шеринга самокатов – еще один шаг в этом направлении, объясняет представитель компании.

С 2016 г. точечной арендой самокатов занимается компания «Самокат шеринг», рассказал ее гендиректор Василий Быков. С 1 июня сервис также будет доступен в центре Москвы: компания запустит 30 станций, где можно будет арендовать 500 обычных самокатов и 100 электрических. Стоимость аренды – 2 руб. в минуту, 60 руб. в час и 300–500 руб. в сутки в зависимости от места аренды и сдачи самоката. Инвестиции в проект Быков раскрывать отказался. По его словам, этим летом компания также планирует запустить прокат самокатов в Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и нескольких городах-миллионниках. Регистрация возможна только через приложение, паспорт для этого не нужен.

Представители Belka Car и «Яндекс.Драйва» от комментариев отказались. Car5 и Easy Ride не ответили на запросы.

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