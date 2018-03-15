Бизнес / Транспорт

На московском рынке каршеринга сменился лидер

BelkaCar пополнила парк и обогнала «Делимобиль» по числу машин
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Сервис поминутной аренды автомобилей BelkaCar увеличил свой московский автопарк на 150 машин Kia Rio X-Line и 50 Mercedes-Benz GLA, рассказал представитель сервиса. Теперь в распоряжении каршерингового оператора 1925 автомобилей, что позволило компании занять 31,5% московского рынка. Это примерно на 200 машин больше, чем у основного конкурента BelkaCar – компании «Делимобиль». У последней, по словам ее представителя, было 1730 машин в Москве, но в связи с недавним открытием сервиса в Новосибирске компания перенаправила туда несколько десятков машин; сейчас в московском парке «Делимобиля» 1700 автомобилей.

Правда, до конца года ситуация вновь может измениться: в планах BelkaCar довести свой московский автопарк до 4500 машин, а «Делимобиля» – до 5000, рассказали их представители. Так, «Делимобиль» намерен ежемесячно пополнять парк на 400-500 автомобилей, пояснил гендиректор этого сервиса Леонид Сысоев. По его словам, компания хочет сохранять долю на рынке в 40% и сохранить лидерство на рынке.

В Москве сегодня около 10 сервисов поминутной аренды машин. Каршеринг появился здесь еще в 2013 г. – тогда начал работу сервис Anytime. Спустя два года заработали также YouDrive, Car5 и «Делимобиль», который до сегодняшнего дня оставался номером один по количеству автомобилей в Москве. BelkaCar – относительно молодая компания: сервис запущен в октябре 2016 г.

Не менее амбициозные планы и у других каршеринговых операторов, например у «Яндекс.Драйва», в парке которого сейчас около 750 машин. До конца года «Яндекс.Драйв», как заверил его представитель, намерен увеличить число машин «в несколько раз»; конкретных цифр он не назвал.

Третий по числу машин оператор каршеринга YouDrive (около 1100 машин в Москве) недавно изменил принцип работы: сервис переформатировал собственную платформу в единую онлайн-площадку для каршеринга – YouDrive Pool. «Мы не видим экономического смысла вкладываться в покупку автомобилей, зато видим огромный потенциал в развитии нашей партнерской программы», - заявил представитель YouDrive. К площадке YouDrive Pool уже подключились небольшие сервисы каршеринга Easyride, Urentcar, Timcar и Carrenda, в стадии оформления документов еще три компании и заявки на рассмотрении от 37 небольших компаний, добавил собеседник «Ведомостей». По его словам, к концу 2018 г. через приложение YouDrive Pool будут доступны 3000 автомобилей.

Оптимален для Москвы общий парк каршеринга в 15 000 машин, рассказывал ранее представитель департамента транспорта столицы. По его мнению, каршеринг – комфортная альтернатива личному транспорту: помогает разгрузить дороги и парковки и способен заменить до 10 личных машин. Пока в Москве чуть более 6000 автомобилей у таких сервисов.

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