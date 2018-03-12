Небольшие операторы каршеринга объединяются против сервиса «Яндекса»

После запуска «Яндексом» собственного оператора каршеринга «Яндекс.Драйв» сервисам приходится гибко реагировать на изменение ситуации, объясняет Голиков Евгений Разумный / Ведомости

Сервис поминутной аренды автомобилей YouDrive переформатировал собственную платформу в единую онлайн-площадку для каршеринга – YouDrive Pool, рассказал «Ведомостям» гендиректор сервиса Борис Голиков.

Обновленное приложение заработает с 13 марта: здесь будут отображаться автомобили еще четырех компаний-конкурентов – Carenda, Easyride, Timcar и Urentcar (оператор в Сочи, Краснодаре и Минеральных Водах). Их общий парк составит около 2000 машин, из них большая часть (80%) в Москве, добавил Голиков. Представители Urentcar, Carenda и Timcar подтвердили участие в проекте, Easyride – не ответил на запрос «Ведомостей». YouDrive, по словам Голикова, рассчитывает и дальше увеличивать число партнеров.

Каждый сервис сохранит свою цену для поминутной аренды – деньги будут перечисляться партнеру, в свою очередь YouDrive будет получать комиссию в зависимости от размера парка партнеров. Уточнить детали Голиков отказался, отметив, что дополнительно клиентам не придется регистрироваться в новой системе. Общие инвестиции в приложение составили примерно 500 млн руб., знает один из партнеров YouDrive Pool. Голиков это не комментирует.

После запуска «Яндексом» собственного оператора каршеринга «Яндекс.Драйв» сервисам приходится гибко реагировать на изменение ситуации, объясняет Голиков. В результате выхода на рынок «Яндекса» рано или поздно доля других операторов снизится, добавляет представитель Urentcar, новое партнерство позволит сервисам из пула рассчитывать «на более стабильное будущее по выручке» и «увеличение загруженности машин». Планы по развитию «Яндекс.Драйва» пока неясны, а YouDrive Pool поможет объединить усилия при росте конкуренции, подчеркивает директор по развитию Timcar Ирина Губаренко.

Сегодня в Москве работает около десятка сервисов поминутной аренды машин, хотя этот сервис появился здесь лишь два года назад: в августе 2015 г. начала работу компания «Делимобиль», нынешний лидер рынка по количеству автомобилей в парке и территории охвата. Через год здесь уже работали также Anytime, YouDrive, Car5, Belkacar. «Яндекс.Драйв» вышел на рынок только в феврале 2018 г., зато компания первая предложила клиентам фиксированные тарифы по типу такси. Сейчас в парке крупнейших каршеринговых сервисов – «Делимобиль» и Belkacar в Москве не менее 1700 машин, у «Яндекс.Драйва» – 750, по данным компаний. Автомобилями каршеринговых сервисов пользуется около 300 000 москвичей, говорил «Ведомостям» представитель департамента транспорта в августе 2017 г.

«Мы внимательно следим за всеми инициативами на рынке, за этой тоже будем [следить]», – прокомментировал представитель «Яндекс.Драйва» инициативу конкурентов. Он напомнил, что в приложении «Яндекс.Транспорт» можно увидеть некоторые автомобили других сервисов, например, «Делимобиля», Belka Car, Anytime и др. Правда, арендовать их машину прямо в приложении нельзя.

Крупным игрокам Голиков объединяться пока не предлагал. «Предложения со стороны YouDrive не получали и в любом случае отказались бы от сотрудничества», – заявила сооснователь BelkaCar Екатерина Макарова. По ее мнению, это невыгодно с финансовой точки зрения, поскольку крупные игроки получают достаточно много заказов на базе собственных приложений. Выход же «Яндекса» только «помогает развиваться рынку», отметила Макарова. В каршеринговых агрегаторах участвуют лишь небольшие компании, которые не пользуются популярностью ввиду маленького автопарка или по другим причинам, добавила Макарова.

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