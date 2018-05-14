Инвестор «Делимобиля» купил старейший сервис каршеринга в России

Теперь в объединенном приложении будет более 3500 машин

Андрей Гордеев / Ведомости

Владелец крупнейшего в России сервиса поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» – ООО «Микро капитал групп» купило 100% старейшей в России каршеринговой компании Anytime. Об этом сообщил покупатель. Представитель Anytime пока не ответил на запрос «Ведомостей».

В 2015 г. «Микро капитал групп» создала «Делимобиль», сейчас ее парк составляет 2120 машин в Москве и 830 в восьми других крупных городах (Санкт-Петербург, Уфа, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Грозный, Новосибирск, Краснодар). «Микро капитал групп» через фонды владеет 69% в «Делимобиле», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

У Anytime в парке 720 машин, говорится на сайте компании. Сервис работает в Москве с 2012 г.

Сумма сделки не раскрывается. По данным «Микро капитал групп», сделка закрыта 14 мая: она предполагает 250 млн евро инвестиций в ближайшие два года на развитие и рост компании. Также компания рассчитывает выйти на рынки других стран.

Вероятно, сделка могла быть и безденежная, поскольку Anytime готовился к банкротству и ему необходимо выкупать лизинговые автомобили, предполагает сотрудник одного из операторов каршеринга. По его мнению, это очередной способ противостоять каршерингу «Яндекса» – «Яндекс.Драйв», который запустился в начале 2018 г.

По итогам сделки не будет объединения брендов, объясняет представитель «Делимобиля»: Anytime сосредоточится на каршеринге в бизнес- и премиум-сегменте. При этом полный парк машин будет видно в любом из приложений, уточняет он. Общий парк составит более 3500 автомобилей, в Москве чуть более 3000 машин.

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