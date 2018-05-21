«Транснефть» впервые отдаст акционерам половину прибыли

Все обыкновенные акции «Транснефти» принадлежат государству. На Московской бирже торгуются привилегированные акции Андрей Гордеев / Ведомости

17 мая Аркадий Дворкович (в то время вице-премьер. – «Ведомости») подписал директиву, в соответствии с которой «Транснефть» должна будет направить на дивиденды 54,9 млрд руб. в 2018 г., сообщил «Интерфаксу» президент компании Николай Токарев.

Компания в прошлом году выплатила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2017 г. в размере 27,6 млрд руб. (24% чистой прибыли по МСФО). То есть за весь прошлый год сумма выплат акционерам составит 82,5 млрд руб., это 50% от нормализованной прибыли группы «Транснефти», отметил представитель компании. Таким образом, госкомпания впервые выполнит рекомендацию правительства направить на дивиденды 50% прибыли.

До сих пор «Транснефть» платила меньше (например, в 2015 г. – 9% консолидированной прибыли, в 2016 г. – 25%). Все обыкновенные акции «Транснефти» принадлежат государству. На Московской бирже торгуются привилегированные акции (21,9% уставного капитала).

Частные акционеры (они гарантированно получают 10% чистой прибыли) часто критиковали компанию за низкие дивиденды. В частности, группа UCP Ильи Щербовича, которая долго была акционером «Транснефти» (71% всех привилегированных акций), оспаривала в суде меньший размер дивидендов у частных владельцев (в расчете на одну акцию) по сравнению с государством. UCP прекратила все судебные споры за несколько дней до продажи в марте 2017 г. своих акций, а «Транснефть» внесла изменения в устав: теперь миноритарии получают дивиденды не меньшие, чем государство.

Новыми акционерами «Транснефти» стали РФПИ (0,43%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (1,49%, создан РФПИ и China Investment Corporation). 53,57% привилегированных акций находятся в доверительном управлении закрытого паевого инвестиционного фонда «Газпромбанк-финансовый», основной пайщик – «Транснефть-инвест». Тогда же компания приняла новую дивидендную политику. По ней «Транснефть» ориентируется на выплату 25, 20 или 15% от нормализованной чистой прибыли по итогам отчетного периода в зависимости от долга, инвестпрограммы и других показателей.