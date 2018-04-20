«Транснефть» пошла на футбол

«ВЭБ арена» была официально открыта в августе 2016 г. Евгений Разумный / Ведомости

Компания «Транснефть-технологии» (входит в госкомпанию «Транснефть») арендовала 12 700 кв. м в офисном комплексе «ВЭБ арены», сказано в официальном сообщении Профессионального футбольного клуба ЦСКА и компании JLL, которая выступила консультантом сделки.

«ВЭБ арена» была официально открыта в августе 2016 г.: строительство домашней арены для ЦСКА шло почти девять лет. Общая площадь всего объекта 171 000 кв. м, из которых 78 000 кв. м – стадион вместимостью около 30 000 человек, остальное – коммерческая недвижимость, которая состоит в том числе из трех офисных башен, включая 38-этажную Golden Tower, которая выполнена в форме Кубка УЕФА (его ЦСКА завоевал в 2005 г.). «Транснефть-технологии», как следует из сообщения ЦСКА, полностью займет здание Blue Tower, а также два этажа в Red Tower. Переезд компании на «ВЭБ арену» планируется в октябре 2018 г.

Условия сделки не раскрываются. Заместитель руководителя отдела офисных помещений CBRE Мария Новикова оценивают ставку аренды в офисном комплексе «ВЭБ арены» в 18 000 руб. за 1 кв. м в год (включая расходы на обслуживание и НДС). Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков говорит о 22 000 руб. за 1 кв. м в год. Если эти оценки верны, то получается, что «Транснефть-технологии» будет ежегодно платить за аренду 230-280 млн руб.

Директор отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Дмитрий Клапша говорит, что сделка между ЦСКА и «Транснефть-технологии» пока крупнейшая в этом году. Это подтверждается и данными CBRE и Knight Frank. До нее крупнейшей сделкой считалась аренда компанией Danone 11 200 кв. м в комплексе Riga Land.

Футбольный клуб ЦСКА принадлежит компании Bluecastle Enterprises, которую до мая 2016 г. контролировал президент клуба Евгений Гинер. Сейчас не менее 75% фирмы принадлежит его сыну Вадиму.

В последние годы клуб испытывает проблемы с финансированием. На строительство стадиона ЦСКА в 2013 г. взял кредит во Внешэконобанке, на начало 2017 г. задолженность по нему составляла 14 млрд руб. Источник, близкий к банку, ранее сообщал, что стадион находится у него в залоге, а кредит обслуживается. В последней опубликованной отчетности Bluecastle за 2016 г. указано, что ее выручка сократилась на 14% до $57,6 млн, а операционный убыток вырос более чем в два раза до $33,3 млн, при этом общие обязательства увеличились до $363,3 млн. При этом убыток компании резко возрос еще в 2013 г. из-за расходов на строительство стадиона.

У ЦСКА довольно скромный бюджет, клуб уже несколько лет работает в режиме экономии, говорит гендиректор бизнес-школы RMA Кирилл Кулаков. Он отмечает, что клуб давно не совершал крупных покупок игроков. Годовой бюджет ЦСКА, по оценке эксперта, не превышает 100 млн евро: «Для клуба, который играет в Лиге чемпионов, это мало. Для сравнения: у Спартака — около 150 млн евро».