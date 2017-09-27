Спортивный бизнес
Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: ЦСКА ставит на богатых

Футбольный клуб ЦСКА заманивает зрителей в VIP-ложи домашней «ВЭБ арены»

Только при их полной загрузке на стадионе можно зарабатывать, считает президент клуба Евгений Гинер

В среду, 27 сентября, футбольный клуб (ФК) ЦСКА сыграет с английским Manchester United свой первый домашний матч группового этапа Лиги чемпионов. В преддверии старта турнира российский ЦСКА попытался привлечь к нему внимание состоятельных болельщиков. Последние как минимум 10 дней клуб распродавал билеты в VIP-ложи на домашнем стадионе «ВЭБ арена» по акции «три матча по цене двух». Сотрудник касс ФК ЦСКА в разговоре с корреспондентом «Ведомостей», представившимся покупателем, подтвердил проведение такой рекламной кампании в Москве. Представитель ЦСКА отказался от комментариев.

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