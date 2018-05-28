Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский миллиардер Роман Абрамович близок к получению гражданства Израиля, написали сегодня израильские СМИ.

Газета Times of Israel сообщила, что Абрамович получил израильское удостоверение личности в понедельник по прибытии в аэропорт Тель-Авива. «51-летний Абрамович по приземлении в международном аэропорту им. Бен-Гуриона получил теудат-зеут [удостоверение постоянного жителя Израиля] в соответствии с Законом о возвращении, который дает каждому еврею право репатриироваться в Израиль», - пишет газета со ссылкой на сообщение МВД страны.

По данным газеты, на минувшей неделе Абрамович лично заполнил заявление на иммиграцию в посольстве Израиля в Москве. Жить он будет в особняке в фешенебельном районе Тель-Авива Неве-Цедек, купленном у голливудской актрисы и модели Галь Гадот, пишет Times of Israel.

Новые репатрианты Израиля получают не только полноценный паспорт, по которому можно жить в Великобритании не более 90 дней из 180, но и уникальный налоговый режим, отмечает президент Израильской русскоязычной адвокатской коллегии Эли Гервиц. По его словам, если Абрамович не налоговый резидент для России (то есть проводит меньше 183 дней в году в России), то с банковской точки зрения он может быть налоговым резидентом Израиля, при этом, сколько он проводит времени в стране – это не единственный критерий. Гервиц говорит, что для новых репатриантов налоговые послабления позволяют не платить первые 10 лет никаких налогов на дивиденды из-за рубежа и даже не отсчитываться о них. Для «обычных» израильтян налог на дивиденды доходит до 30%, отмечает юрист.

Представитель компании Millhouse Capital (управляет инвестициями Романа Абрамовича) Джон Манн отказался комментировать сообщения СМИ о получении Абрамовичем гражданства Израиля. По его словам, это личный вопрос. Jerusalem Post пишет, что у бизнесмена в Израиле семья, инвестиции в бизнес и минимум $90 млн в благотворительных проектах.

Миллиардер и его страны

Состояние Абрамовича Forbes оценивает в $10,8 млрд (140-е место в мировом рейтинге). Это больше, чем у самого богатого гражданина Израиля Эйаля Офера (недвижимость и морские перевозки, $9,4 млрд, 162-е место).

Абрамович владеет целым рядом активов в России. Ему опосредованно принадлежит 30,5%-ная доля в одном из крупнейших производителей металла в России – Evraz. Через структуру Crispian Абрамович вместе с партнером Александром Абрамовым владеет 4,1% «Норникеля», также он напрямую владеет 8% в золотодобывающей компании Highland Gold.

До 2005 г. компания Абрамовича Millhouse контролировала 72,7% «Сибнефти», акции которой осенью 2005 г. купил контролируемый государством «Газпром» за $13,1 млрд. Полгода спустя актив переименовали в «Газпром нефть». Изначально «Сибнефть» была образована указом президента Бориса Ельцина через выделение из «Роснефти» части активов, которые в следующие два года были приватизированы. Первоначально компания была под контролем Бориса Березовского, позже перешла под контроль Абрамовича.

У Абрамовича, которому принадлежит британский футбольный клуб клуб Chelsea, истекла британская виза инвестора, а выдача новой затягивается, сообщили на минувшей неделе несколько СМИ. Журналисты предположили, что документы отправлены на дополнительную проверку: возможно, что Абрамовичу придется подтвердить британским властям легальность инвестированных им в британские активы средств.

В минувший четверг посол Израиля в России Гари Корен сказал, что его страна готова принять Романа Абрамовича, если тот решит переехать в эту страну и получить гражданство. Просил ли Абрамович вид на жительство или гражданство, он говорить не стал. Кремлю об этом неизвестно, заявил тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.