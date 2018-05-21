Кремль заявил о недружественном отношении к российскому бизнесу за рубежом

У Абрамовича истекла британская виза инвестора, а новую пока не выдали, сообщил The Bell со ссылкой на три источника Matt Dunham / AP

В Кремле не располагают информацией о визовых проблемах миллиардера Романа Абрамовича - только видели соответствующие сообщения СМИ, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Я только что как раз говорил о том, что наш бизнес сталкивается с различными проявлениями недобросовестного и недружественного отношения» – так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что Абрамовичу не продлили британскую визу (цитата по «РИА Новости»).

О том, что у владельца футбольного клуба Chelsea Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора, а новую пока не выдали, сообщил The Bell со ссылкой на три источника. Официального отказа не было, власти Великобритании рассматривают документы миллиардера, уточнил один из его собеседников.

О том, что у Абрамовича пока нет британской визы, сообщили также еще несколько СМИ и агентств со ссылкой на собственные источники. Среди них – Bloomberg, Reuters, BBC и Financial Times. Продление визы бизнесмена в этот раз занимает больше времени, чем обычно, причина задержки неясна, уточняет Bloomberg. Виза миллиардера истекла в начале апреля, пишет FT. По данным газеты, заявление Абрамовича на визу инвестора проходит дополнительную проверку, потому что он подал его из России, а не в Великобритании.

Представитель Абрамовича не стал комментировать эту информацию, отметив: «Это его личное дело».

Виза инвестора выдается на срок три года и четыре месяца, затем может продлеваться на два года, срок рассмотрения – до трех недель, говорится на сайте британского правительства. Личный Boeing 767 Абрамовича был в Лондоне последний раз 1 апреля, следует из данных сервиса ADS-B Exchange, который собирает данные с транспондеров самолетов.

Британское министерство внутренних дел отказалось от комментариев. МВД Великобритании также решило пересмотреть визы инвесторов 700 богатых россиян после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

В субботу, 20 мая, Абрамович пропустил Кубок Англии, в финале которого участвовал принадлежащий ему Chelsea. Клуб обыграл своего соперника Manchester United со счетом 1:0. Миллиардера также не было в Высоком суде Лондона, где Олег Дерипаска оспаривает законность продажи 4%-ной доли Абрамовича и Александра Абрамова в «Норникеле». Абрамович проходит свидетелем по этому делу.

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