Абрамович подавал прошение о виде на жительство в Швейцарии

Роман Абрамович Imago / Colorsport / ТАСС

Российский бизнесмен Роман Абрамович подавал прошение о предоставлении вида на жительство в Швейцарии в 2016 г., пишет Le Matin Dimanche и The Times. Представитель Абрамовича отказался комментировать «Ведомостям» личную жизнь бизнесмена. В информации на сайте регистрационной палаты Великобритании о компании Fordstam Limited (головной структуры группы, в которую входит футбольный клуб Chelsea) указано, что страной проживания Абрамовича является Швейцария.

Как пишет Le Matin Dimanche, летом 2016 г. Абрамович подал прошение о виде на жительство в муниципалитет Бане, где находится известный швейцарский курорт Вербье, а также в миграционную службу кантона Вале.

«Роман Абрамович заинтересовался Вале», – подтверждал руководитель миграционной службы кантона Жак Делаваллаз. По его словам, администрация кантона дала положительное заключение – Абрамович был бы «очень интересным налогоплательщиком для муниципалитета».

Большинство иностранцев приезжают в Швейцарию для работы, учебы или для воссоединения семьи, однако в определенных случаях богатые иностранцы могут получить вид на жительство, если согласятся заплатить паушальный налог, отмечает Le Matin Dimanche. Сумма такого налога рассчитывается исходя из расходов на проживание налогоплательщика. По данным газеты, иностранцы могут получить вид на жительство в Швейцарии на основании «важных общественных интересов».

В июне 2017 г., пишет издание, Абрамович неожиданно отозвал прошение о виде на жительство. Суд запретил швейцарским СМИ сообщать о причинах принятого бизнесменом решения. «Наша редакционная команда продолжит борьбу за право раскрыть эту информацию, которая, по нашему мнению, представляет общественный интерес», – подчеркнули в швейцарской газете.

В муниципалитете Бане сообщили, что власти кантона не одобрили прошение Абрамовича о предоставлении ему вида на жительство без указания причины. Такое случается редко, отметил руководитель миграционной службы Бане Стефан Мишло. В ноябре 2017 г. Абрамович обратился в полицейское управление Швейцарии, чтобы узнать статус своей заявки. Там ему ответили, что рассмотрение заявки прекращено в связи с ее отзывом, пишет Sonntags Zeitung. По данным Le Matin Dimanche, в полицейском управлении также сообщили, что при желании бизнесмен может подать прошение заново. Однако, отмечает издание, пока Абрамович так и не сделал этого.

Как пишет Le Matin Dimanche, за последние 10 лет 578 человек получили вид на жительство в Швейцарии на основании «важных общественных интересов». По большей части это богатые иностранцы, которые хотят поселиться в Швейцарии, чтобы платить меньше налогов. С 2008 г. ВНЖ таким образом получили 186 человек из России, уточняет издание.

По данным Forbes, Абрамович занимает 12-е место среди богатейших бизнесменов России, его состояние оценивается в $9,1 млрд.

В 2014 г. бывший руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский получил вид на жительство в Швейцарии в связи с «важными публичными интересами», к которым относятся также «существенные налоговые интересы».