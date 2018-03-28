Великобритания готовится перепроверить визы российских инвесторов

Виза инвестора в Великобританию позволяет со временем рассчитывать на вид на жительство Kirsty Wigglesworth / AP

Великобритания вновь проверит визы инвестора (Tier 1 Investor visa), выданные состоятельным россиянам с 2008 по 2015 г., и решит, надо ли предпринимать по ним какие-то дополнительные действия. Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд в парламенте страны, отвечая на вопросы представителей по «делу Скрипаля», пишет Reuters.

«Мы уже реформировали систему Tier 1 в 2015-2016 гг., и после этого их выдача уменьшилась на 84%. Я дала поручение министерству проработать дальнейшие реформы и вновь проверить визы, выданные за несколько лет», - заявила Радд. Так министр ответила на вопрос о примерно 700 россиянах, получивших инвесторскую визу до 2015 г.

Накануне премьер Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что МВД страны проверит этот тип виз, но что выявление возможных изъянов системы не сосредоточено специально на россиянах.

Виза инвестора позволяет состоятельному иностранцу из страны, не входящей в ЕС, перевезти в Великобританию членов семьи и со временем рассчитывать на вид на жительство. Для ее получения надо обладать гарантиями инвестиций или вложить в бизнес на территории Соединенного Королевства минимум 2 млн фунтов стерлингов. Она выдается сначала на 3 года и 4 месяца, а в случае ее продления через пять лет с момента выдачи открывается возможность получения вида на жительство.

По данным британского Home Office (департамент иммиграционного контроля), после заметного охлаждения отношений с Западом за девять месяцев 2014 г. визы инвесторов получили 162 россиянина против 96 человек за тот же период годом ранее.

С ноября 2014 г. Великобритания ужесточила правила выдачи инвесторских виз Tier 1 впервые за 20 лет, удвоив требуемую сумму (с 1 млн до 2 млн фунтов), а также ввела ограничения на структуру инвестиций. Старые правила допускали вложение инвесторами 25% общей суммы инвестиций в недвижимость, новые правила этого не позволяют.