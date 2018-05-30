Антимонопольная служба выдала предупреждение «Роснефти»

Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что выдала «Роснефти» предупреждение, касающееся продажи топлива на внутреннем рынке. Розничные цены на бензин в России с начала года по конец мая выросли на 5,3%, на дизельное топливо – на 5,9%, привел данные Росстата замруководителя ФАС России Анатолий Голомолзин. К этому привел рост оптовых цен на бензины и дизельное топливо, объяснил Голомолзин, вызван этот рост снижением поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.

В основном поставки топлива уменьшила «Роснефть», продолжает ФАС, поступили жалобы, что она снизила отгрузки нефтепродуктов мелким оптом на внутренний рынок. «Роснефти» было предписано до 8 июня устранить нарушение. Компании надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок», говорится в сообщении ФАС.

«ФАС пытается перевести на нас стрелки – вместо того чтобы купировать реальную проблему – дисбаланс в фискальной политике», – заявил представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он указывает, что к росту розничных цен на бензин привели три причины: «Первая – системная. Это налоговый маневр, который создал экономическую модель, стимулирующую экспорт сырья в ущерб переработке, потому что переработка стала убыточной на большинстве НПЗ. Вторая причина – увеличение налоговой нагрузки, а также рост акцизов. 70% стоимости бензина – налоги, кроме того, акцизы выросли за последний год на 7%. Все это совпало с третьей причиной – ростом цен на саму нефть». «Все компании гонят нефть и нефтепродукты за рубеж, – констатировал представитель «Роснефти», – но мы поставляем на внутренний рынок, продаем больше остальных, мы ориентированы на внутренний рынок». А снижение отгрузки топлива на российский рынок представитель «Роснефти» объясняет плановым ремонтом НПЗ.

Снижение отгрузок топлив на российский рынок представитель «Роснефти» объясняет плановым ремонтом НПЗ.

С конца марта розничные цены на бензин и дизельное топливо в Московском регионе выросли в среднем на 9,1%, а средний рост биржевых цен за тот же период, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи и Московской топливной ассоциации, составил 23,24%. Больше всего за это время в рознице, по данным Московской топливной ассоциации, подорожал бензин Аи-92 – до 42,21 руб. за литр, или на 9,38%, а его оптовая цена в пересчете на литр достигла 41,68 руб., т. е. выросла на 29,8%.

ФАС указала, что «Газпром нефтехим Салават», «Газпром» и «Газпром нефть» увеличили поставки на экспорт бензина и дизельного топлива, и запросила у компаний технико-экономическое обоснование увеличения отгрузки. Представить его компании должны до 3 июня. Оптовые цены литра Аи-92 в среднем по России с начала апреля выросли на 23,8% и достигли 40,4 руб., а розничные – всего на 9%.

По данным ФАС, в апреле 2018 г. по сравнению с мартом «Газпром нефтехим Салават» поставил на экспорт прямогонных бензинов (нафты) в 4,7 раза, «Газпром» с января по апрель 2018 г. (в сравнении с тем же периодом прошлого года) – на 9%, а «Газпром нефть» – на 58,6% больше.

В среднем издержки при поставке литра топлива с НПЗ на АЗС (с учетом доставки и обслуживания) составляют 5–8 руб., говорил эксперт Reuters Kortes Максим Назаров. Таким образом, справедливая цена Аи-92 составляет сейчас 46–48 руб. Но все независимые заправки вынуждены ориентироваться при определении цены на вертикально-интегрированные компании, а те пока удерживают цены за счет уже купленного на НПЗ топлива.